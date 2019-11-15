Пересмотр подходов или красивая упаковка

Реформирование системы российских торговых представительств, их переход в ведение Минпромторга — это конъюнктурная реакция на смещение стратегических приоритетов, триггером которой можно считать майский указ президента 2018 года. Как принято, реформирование недостаточно эффективной системы начинается со смены ответственных лиц, курирующих структур, схем подчинения, наименований. Вот только, к сожалению, зачастую мало что меняется содержательно.

Передача торгпредств в ведение Минпромторга, безусловно, имела определенный смысл. Этот шаг позволит более эффективно выстроить взаимодействия с производителями, предпринимателями, госагентствами, технопарками, зонами экономического роста, то есть укрепить диалоговое партнерство через реальные институциональные механизмы, обеспечивая его «клиентоориентированность». Опять же с точки зрения нынешних отраслевых приоритетов целеполагание выстроено весьма логично — поддержка промышленного экспорта, технологичного производства, курс на импортозамещение… Все эти вопросы как раз и находятся в ведении Минпромторга. Свою институциональную функцию новый куратор может выполнять вполне качественно, но достаточно ли этого?

Развитая сеть структур, содействующих развитию внешнеэкономических связей «снизу», безусловно, необходима. И функционировать она должна самостоятельно, отдельно от системы посольств. Более того, это как раз тот случай, когда чем меньше политики, тем лучше. Но подходы надо пересматривать.

Невозможно выстроить эффективную систему продвижения и защиты внешнеэкономических интересов страны без квалифицированных кадров в составе торгпредств, четко выстроенной системы KPI и внедрения «проектного подхода» в работе с компаниями, подкрепленных инструментами мотивации персонала и осязаемой ответственностью руководителей. Уровень экспертизы и коммуникационных навыков сотрудников торгпредств должен быть не ниже экспертов «большой четверки». Преодоление кадровых ограничений посредством конкурентного уровня оплаты труда в сочетании с внутренней системой мотивации должно стать приоритетом. Вторая задача — установление KPI в части числа организованных бизнес-миссий, заключенных соглашений, в том числе в работе с региональными компаниями, малым и средним бизнесом, высокотехнологичными предприятиями. Без симбиоза этих направлений фрагментарность, бессистемность и нацеленность на решение локальных точечных задач сохранятся. И еще один момент: мы сегодня делаем ставку на те страны, с которыми уже достигнут определенный уровень «торговой зрелости». Это наглядно демонстрирует география размещения торгпредств: 23 в Европе, 22 в Азии, лишь 4 на всю Африку и столько же на Центральную и Южную Америку. А ведь именно в развивающихся странах могут формироваться новые рынки и свободные ниши, что при должном уровне информационной и консультационной поддержки может приносить реальный стратегически значимый выхлоп. Без реального пересмотра подходов к функционированию системы торгпредств грамотное институциональное решение не получит содержательного наполнения и будет являть собой исключительно «красивую упаковку» привычного инструмента сомнительной эффективности.

Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики ИМИ МГИМО МИД РФ