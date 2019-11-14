Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки». Устройство будет обладать основным экраном 6,2 дюйма, а также внешним экраном 2,7 дюйма под названием Quick View, куда будут выводиться уведомления и элементы управления смартфоном. В продажу устройство поступит в начале 2020 года по цене $1,5 тыс. (около 96,3 тыс. руб.)

Новый Razr будет снабжен процессором Qualcomm Snapdragon 710,6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, основной камерой на 16 Мп и внутренней камерой на 5 Мп, а также будет поддерживать технологию eSim. Смартфон обладает защитой от брызг и царапин, а края Razr покрыты нержавеющей сталью для предотвращения попадания мусора.

Устройство будет работать на операционной системе Android 9 Pie и имеет порт USB-C для зарядки. Разблокировать смартфон можно будет с помощью отпечатка пальца.

Евгений Федуненко