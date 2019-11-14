Депутат предложил дать силовикам доступ к данным о противопоказаниях граждан к владению оружием

После стрельбы в Благовещенске первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия») предложил позволить силовикам получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия. Депутаты уже вносили такой законопроект, но он был отклонен в связи с позицией Минздрава о недопустимости разглашения врачебной тайны.

«Но необязательно же давать сведения о том, какие именно болезни у человека, от них (врачей.— “Ъ”) нужно абстрактно получить информацию: имеются противопоказания или нет для владения оружием или для получения водительского удостоверения»,— цитирует господина Валеева ТАСС. Он отметил, что «эта тема не теряла актуальности, она по-прежнему обсуждается, предлагаются разные варианты». «Задача состоит в том, чтобы лица, которым противопоказано владение оружием или допуск к управлению транспортным средством, не получили доступ к ним»,— подчеркнул первый замглавы профильного думского комитета.

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Напомним, студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в четверг открыл стрельбу в учебном заведении. Погибли два человека, в том числе сам «стрелок», трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По информации Baza, 19-летний Данил Засорин (первоначально называлась другая фамилия — Зацепин) начал стрелять после того, как ему сделали замечание за курение в коридоре колледжа. Ружье Иж-8 он принес на занятия и спрятал под верхней одеждой.

Ксения Веретенникова