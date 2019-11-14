СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске

Областной СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), после того как учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в вузе. Погиб 19-летний парень, трое молодых людей (17, 19 и 20 лет) пострадали, они находятся в больнице. Сам стрелок застрелился, сообщается на сайте ведомства.

По информации СКР, охотничье оружие, из которого стрелял студент, зарегистрировано на него. Глава СКР Александр Бастрыкин отправил в колледж криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в проведении расследования. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что двое пострадавших госпитализированы в областную детскую клиническую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Третий раненый отправлен в городскую больницу Благовещенска.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших, а также сообщил о решении властей оказать помощь родным жертв. «Обещаю, что мы, со своей стороны, обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении»,— написал господин Орлов.

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Напомним, стрельба в колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что студент открыл огонь после удаления из аудитории за опоздание. По информации Baza, 19-летний Данил Засорин (первоначально называлась другая фамилия — Зацепин) начал стрелять после того, как ему сделали замечание за курение в коридоре колледжа. Ружье Иж-8 он принес на занятия и спрятал под верхней одеждой. Полицейские, по сообщению Baza, ворвались в здание, открыли огонь на поражение и ранили стрелка. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать конфликт между студентами.

В Министерстве просвещения “Ъ” заявили, что находятся на постоянной связи с регионом, а «по информации, поступившей из образовательной организации, нападавший студент ранее в процессе обучения в конфликтах и ассоциальном поведении замечен не был». «Проверяется информация об организации охраны и систем безопасности в здании. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь»,— подчеркнули в ведомстве.

Ксения Куликова; Эрнест Филипповский, Хабаровск