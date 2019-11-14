Владимир Кехман рассказал о проекте Пермского театра и отношении к Теодору Курентзису

Художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге и НОВАТа в Новосибирске Владимир Кехман дал интервью новосибирскому порталу NGS.RU и пермскому 59.RU, в котором рассказал подробности о проектирования нового здания Пермского театра оперы и балета и своем отношении к бывшему художественному руководителю театра Теодору Курентзису.

По словам господина Кехмана, проект новой сцены Пермской оперы, который был разработан еще восемь лет назад архитектурным бюро Дэвида Чипперфильда, плохой:

« … все, что касается театра и реконструкции по проекту Чипперфильда, — это самая большая ошибка. Не нужно брать и к историческому зданию прикреплять некое искусственное образование, которое потом интегрируется в старый театр. Это в основном делается, когда другой возможности просто нет. Так было сделано, например, в Ла Скала — но только в части сценического комплекса.… У вас действительно уникальный театр, очень красивый, исторический. Его трогать, я считаю, просто нельзя. Его нужно реконструировать в том виде, в котором он есть.

При выборе проекта нового здания театра господин Кехман выступает как эксперт:

«Что касается моего участия — я вообще не участвую в этом проекте. Этим занимается, насколько мне известно, лично губернатор, который действительно хочет построить новую сцену в Перми. Очень благородное дело. Что касается моего привлечения тогда с точки зрения эксперта — безусловно, я высказал свое мнение на этот счет. Что я считаю, что театр не должен быть большим. Когда я приезжал и смотрел место под театр на Разгуляе, мне очень понравилось. Там стоит памятник основателю города Василию Татищеву, мощная отсылка к истории. И тот проект, который там будет реализован, — я не знаю его параметров на сегодня, но это не должен быть большой театр. Зачем? Если ты строишь большой театр, будут огромные затраты при эксплуатации.

Свое участие в выборе проекта господин Кехман афишировать не собирался:

«Я много этим занимаюсь — и непублично. И пермской историей я занимался непублично, если бы не Курентзис, который привлек к этому внимание. Он изначально собирался уходить, но повернул это так, как будто он уходит из-за меня. Но я с этой пермской историей связан только в одном — меня позвали усилить позицию проектировщика. Если меня попросят поучаствовать в разработке финального проекта, я поучаствую. Попросят оценить старое здание — я приеду. У нас очень маленький закрытый мир, в нем не так много людей, которые могут высказывать свое мнение».

К бывшему художественному руководителю театра Теодору Курентзису, покинувшему пост осенью 2019 года, Владимир Кехман относится негативно:

«— Меня не интересует публика, которая интересует Курентзиса. Для меня принципиальный момент — это воспитание своей публики. Не подкупание дешевыми эффектами или пиаром, модностью. Я хочу воспитать публику, которая будет приходить ко мне всегда — в театр, который показывает то, что невозможно увидеть в реальной жизни.

… Все его проекты, сколько бы они ни получили «Золотых масок», они одноразовые и бессмысленные в моем понимании развития театра. Но у вас есть балетная труппа. Прекрасный Алексей Мирошниченко, который строил и выстроил великолепный коллектив. И это есть огромный фундамент для развития.

… Он (Курентзис) ездил в Зальцбург, за его участие платили, насиловал свой оркестр, «пока ангелы с небес не опустятся», с его слов, заставлял их репетировать по 8–9 часов в день в нарушение их прав. Но при чем здесь Пермь? Ни при чем. И история про то, что к вам на премьеры приезжали тысячи человек, — у вас гостиниц нет, какие тысячи? И этот Петя Поспелов и еще пять критиков, которые ели в вашей знаменитой пельменной… Это все пиар».