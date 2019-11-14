В Краснодаре назвали дату открытия первого суперстора сети «Магнит»

В следующую среду, 20 ноября, по улице Солнечной, 18/3 в Краснодаре откроется первый суперстор торговой сети «Магнит». В рамках открытия флагманского магазина компания представит новую концепцию формата «городской гипермаркет», оснащенного последними современными технологиями, в числе которых SELFIETOPAY, «Скан&Go», электронный винный сомелье и другие. «Магазин станет экспериментальной площадкой для отработки нового для “Магнита” формата “суперстор”», - сообщили в пресс-службе ритейлера.

Формат «суперстор» предполагает магазины самообслуживания с торговой площадью от 2,5 до 5 тыс. кв. м. Как и в гипермаркетах, там будет полный спектр продовольственных товаров при сокращении непродовольственного предложения.

По словам гендиректора ПАО «Магнит» Яна Дюнинга, «супресторы» должны прийти на смену гипермаркетам торговой сети, откуда в настоящее время наблюдается отток покупателей. Как сообщал “Ъ-Кубань”, выручка супермаркетов «Магнит» за третий квартал текущего года уменьшилась на 5,5%, что, по мнению господина Дюнинга, обусловлено ростом торговой площади на 1% год к году и сокращением сопоставимых продаж на 6%. При этом рост продаж в сегменте дрогери, на который приходится 8,6% розничного оборота компании, ускорился с 20,2% во втором квартале до 23,4% в третьем квартале 2019 года за счет расширения торговой площади на 34,1% и роста сопоставимых продаж на 3,7%.

По итогам третьего квартала 2019 года общая выручка «Магнита» выросла на 10,5% и составила 342,6 млрд руб.

Дмитрий Михеенко