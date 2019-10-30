В Краснодаре «Магнит» планирует к открытию первый «суперстор»

Вторая по выручке торговая сети России «Магнит» планирует к открытию в Краснодаре первого магазина формата «суперстор». Информация содержится в отчете компании за третий квартал 2019 года. Это формат магазинов самообслуживания с торговой площадью от 2,5 до 5 тыс. кв. м, предлагающих, как и гипермаркеты, полный спектр продовольственных товаров при сокращении непродовольственного предложения.

По словам гендиректора ПАО «Магнит» Яна Дюнинга, «супресторы» должны прийти на смену гипермаркетам торговой сети, откуда в настоящее время наблюдается отток покупателей. Так, по данным отчетности компании, выручка супермаркетов за третий квартал текущего года уменьшилась на 5,5%, что, по мнению господина Дюнинга, обусловлено ростом торговой площади на 1% год к году и сокращением сопоставимых продаж на 6%. При этом рост продаж в сегменте дрогери, на который приходится 8,6% розничного оборота компании, ускорился с 20,2% во втором квартале до 23,4% в третьем квартале 2019 года за счет расширения торговой площади на 34,1% и роста сопоставимых продаж на 3,7%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам третьего квартала 2019 года общая выручка «Магнита» выросла на 10,5% и составила 342,6 млрд руб. Чистая розничная выручка ритейлера за этот же период увеличилась на 9,1% и составила 333 млрд руб. Чистая прибыль общества при этом сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 57,3% и составила 3,3 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 151 базовых пункта до 0,9%. Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 сентября составило 20 497.

Дмитрий Михеенко