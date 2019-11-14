Краевые власти и руководство «Россетей» обсудили претендентов на пост директора «Пермэнерго»

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, 11 ноября состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и гендиректора «Россети Урал» Сергея Дрегваля. Встреча прошла в Перми, никак не афишировалась властями. В правительстве сведения не комментируют. По данным “Ъ-Прикамье”, стороны обсудили претендентов на пост директора пермского филиала «МРСК Урала».

Напомним, в начале осени МРСК Урала решила неожиданно сменить директора пермского филиала Вадима Локтина, проработавшего менее двух лет. Причины в компании не называли. Он вернулся в «Челябэнерго» на пост советника директора. И. о. директора был назначен главный инженер филиала Эдуард Илларионов

Как сообщал «Ъ-Прикамье», краевые власти предлагали на пост директора кандидатуру министра энергетики Андрея Кокорева, также имеющего опыт работы в компании. В тоже время и господин Илларионов прошел собеседование в «Россетях». На кого в итоге стороны решили сделать ставку, пока не известно. Во встрече также принимал участие господин Илларионов.