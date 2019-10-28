Энергия министра им поможет

Определяются основные кандидаты на пост директора «Пермэнерго», крупнейшей электросетевой организации в регионе. Среди них — нынешний и. о. руководителя филиала и главный инженер Эдуард Илларионов, проработавший в компании больше десяти лет. По данным “Ъ-Прикамье”, краевые власти могут предложить кандидатуру министра энергетики Андрея Кокорева, также имеющего опыт работы в компании.

В середине октября и. о. директора филиала «Пермэнерго», главный инженер филиала Эдуард Илларионов прошел собеседование в «Россетях» — он является одним из кандидатов на занятие вакантного поста руководителя пермского филиала. В «Пермэнерго» эту информацию не комментируют.

51-летний господин Илларионов всю карьеру отработал в пермской энергосистеме, пройдя должности от мастера службы ЛЭП до руководства производственным отделением «Пермские городские электрические сети». С декабря 2016 года стал главным инженером «Пермэнерго».

Напомним, что в начале осени МРСК Урала решила неожиданно сменить директора пермского филиала Вадима Локтина, проработавшего менее двух лет. Причины в компании не называли. По информации “Ъ-Прикамье”, он вернулся в «Челябэнерго» на пост советника директора. И. о. директора был назначен господин Илларионов. Отметим, что он уже второй раз временно возглавляет энергокомпанию — первый раз в ноябре 2017 года, после ухода Олега Жданова.

В то же время, как выяснил “Ъ-Прикамье”, гендиректор «Россети Урал» Сергей Дрегваль будет выбирать нового руководителя «Пермэнерго» из нескольких кандидатов. По данным “Ъ-Прикамье”, краевые власти могут предложить свою кандидатуру — нынешнего министра по тарифам и энергетике края Андрея Кокорева. Для «Пермэнерго» он не чужой менеджер — до прихода в правительство края в 2017 году он как раз работал в компании на должности начальника службы технологического присоединения филиала «Пермэнерго».

Источник, близкий к правительству, сообщил “Ъ-Прикамье”, что кандидатура господина Кокорева уже обсуждалась с руководством «Россетей».

Отметим, что краевые власти периодически делегируют своих представителей в руководство местных филиалов энергетических монополий. Бывший директор «Пермэнерго» Олег Жданов, проработавший в должности более 12 лет, до этого работал вице-губернатором Прикамья. Игорь Шубин, первый директор «Пермрегионгаза», пришел во вновь созданную компанию с аналогичной позиции. Впрочем, бывали и случаи, когда монополии отклоняли властных кандидатов. Так, в 2015 году «Газпром» не устроила кандидатура премьера края Геннадия Тушнолобова на должность руководителя региональной сбытовой компании.

Филиал «МРСК Урала» — «Пермэнерго» — один из крупнейших в компании, осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям 0,4–110 кВ. Численность персонала — 4,9 тыс. человек. В эксплуатации у филиала — 360 подстанций напряжением 35–110 кВ, 12 784 трансформаторные подстанции и распределительных пункта с общей установленной мощностью более 11 000 МВА, 45 827 км ЛЭП.

Вячеслав Суханов