Пермское УФАС приостановило аукцион на поставку трамваев

УФАС приостановило проведение конкурса на поставку трамваем для МУП «Пермгорэлектротранс». Как сообщает Business Class, основанием для этого послужила жалоба, поданная АО «Уралтрансмаш». Компания утверждает, что под параметры, указанные в техническом задании, попадают трамваи только одного производителя на территории Таможенного союза – ООО «ПК «Транспортные системы».

По данным “Ъ-Прикамье”, рассмотрение жалобы состоится завтра. Собеседник в мэрии выразил удивление жалобой «Уралтрансмаша» (входит в ГК «Уралвагонзавод»). «На этапе формирования закупки они присылали нам свои замечания, мы их учли. Им ничто не мешает подать заявку на поставку 100% низкопольных трамваев – они их могут выпускать. Но они, как и Усть-Катавский завод, предпочитают производить не низкопольные трамваи. Мы посмотрели их судебную практику – именно это положение они оспаривают в других регионах страны», - пояснил источник.

Администрация Перми объявила электронный аукцион на поставку трамваев в конце октября. Всего требуется поставить один вагон (трехсекционный) двухстороннего движения и восемь вагонов одностороннего движения. Аукцион пройдет 15 ноября. Максимальная цена контракта определена в 462,3 млн руб., из них 108 млн руб. предполагается потратить на трехсекционный вагон, обычные — в пределах 44 млн руб. Все закупаемые трамвайные вагоны низкопольные.