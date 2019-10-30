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Рога из обилия

Перми могут купить прошлогодние трамваи

Мэрия Перми приступила ко второй части обновления парка МУП «Пермгорэлектротранс», вслед за автобусами решив закупить и девять новых трамвайных вагонов почти на полмиллиарда рублей. Причем два из них могут быть от 2018 года. Пермские телеграм-каналы увидели в этом преимущества для подмосковных «Транспортных систем», чей трамвай в прошлом году тестировался в Перми. В мэрии заявляют, что трамвайные вагоны изготавливаются долго и готовы купить стоявший на складе товар. Эксперты отмечают, что практика покупки «прошлогодних» трамваев действительно существует.


В понедельник администрация Перми объявила электронный аукцион на поставку трамваев. Всего требуется поставить один вагон (трехсекционный) двухстороннего движения и восемь вагонов одностороннего движения. Аукцион пройдет 15 ноября. Максимальная цена контракта определена в 462,3 млн руб., из них 108 млн руб. предполагается потратить на трехсекционный вагон, обычные — в пределах 44 млн руб. Все закупаемые трамвайные вагоны низкопольные.

Отметим, что трехсекционные трамваи производят оба потенциальных поставщика вагонов для нужд МУП «Пермгорэлектротранс»: столичное ООО ПК «Транспортные системы» и свердловское АО «Уралтрансмаш».

Пермские телеграм-каналы заметили необычную деталь закупки. В ней прописана возможность закупки одного трехсекционного трамвайного вагона и одного простого 2018 года выпуска «при условии, что данные вагоны не были в коммерческой эксплуатации». По их мнению, это свидетельство предопределенности торгов — якобы в них победит ООО «ПК „Транспортные системы“», один вагон которых в прошлом году тестировался в Перми. Ранее, напомним, краевые власти договаривались с подмосковным производителем о покупке 25 вагонов 71-911 М (City Star) за 900 млн руб.

В мэрии возможность закупки старого вагона объясняют так: «Это означает, что вагон по факту изготовили в 2018 году и он стоял у них на складе, по дорогам не ездил, пассажиров не возил. Сроки поставки небольшие, вагоны изготавливаются долго, поэтому согласны на один односекционный и один трехсекционный вагон 2018 года выпуска, но которые в эксплуатации не были».

Представители АО «Уралтрансмаш» и ООО ПК «Транспортные системы» вчера были недоступны для комментариев.

Руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин отметил, что в законе о контрактной системе есть норма: если иное не установлено в закупочной документации, поставляемый товар должен быть новым. То есть не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, пояснил собеседник. «Норма диспозитивная и предусматривает варианты по выбору заказчика. Единственный запрет для заказчика — это не должно приводить к ограничению конкуренции»,— говорит руководитель управления. Выбранная чиновниками формулировка не идет вразрез с указанной нормой, добавил господин Плаксин.

Производство трамвайных вагонов — довольно сложный, штучный процесс. Скорее всего, партия вагонов, которая предполагается к поставке, уже частично или полностью изготовлена, полагает экс-директор МУП «Пермгорэлектротранс», депутат гордумы Александр Филиппов. «Что касается „прошлогодних“ трамваев — такая практика существует. „Пермгорэлектротранс“ в прошлом году также брал на так называемую обкатку вагон, который впоследствии был реализован и поставлен в другой регион в рамках контракта»,— добавил депутат. «Другой разговор, что конкурсные условия не должны создавать преимуществ для конкретного поставщика, но, думаю, данный вопрос также внимательно изучат соответствующие структуры»,— резюмировал господин Филиппов.

Вячеслав Суханов


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