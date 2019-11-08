Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России. В интервью изданию The Economist он заявил, что РФ и Евросоюз смогут выстроить новую сбалансированную модель отношений.
- Первый вариант, по мнению господина Макрона,— возможность России самостоятельно восстановить статус сверхдержавы. Он отметил, что сделать «это будет чрезвычайно сложно», поскольку РФ не хватает экономической мощи и численности населения.
- Второй путь, по которому может пойти Россия,— «евразийская модель». Однако, по словам президента Франции, в регионе уже доминирует Китай. «Российский президент все дальше и дальше от главы КНР Си Цзиньпина. Он видит, что все меняется, и я не уверен, что ему это нравится»,— сказал Эмманюэль Макрон.
- Третий вариант — сбалансированная модель отношений с Европой. Он отметил, что президент России Владимир Путин воспринимает ЕС как вассала США. «Его (Владимира Путина.— “Ъ”) консерватизм привел его к разработке антиевропейского проекта, но я не понимаю, как в долгосрочной перспективе этот проект может быть чем-то иным, кроме как партнерским проектом с Европой»,— заявил президент Франции.
Господин Макрон не исключил, что «перезагрузка» отношений ЕС и России может занять десять лет. «Если мы хотим построить мир в Европе, восстановить европейскую стратегическую автономию, нам нужно пересмотреть нашу позицию по отношению к России»,— заявил французский президент.