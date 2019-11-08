Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России. В интервью изданию The Economist он заявил, что РФ и Евросоюз смогут выстроить новую сбалансированную модель отношений.

Первый вариант, по мнению господина Макрона,— возможность России самостоятельно восстановить статус сверхдержавы. Он отметил, что сделать «это будет чрезвычайно сложно», поскольку РФ не хватает экономической мощи и численности населения.

Он отметил, что сделать «это будет чрезвычайно сложно», поскольку РФ не хватает экономической мощи и численности населения. Второй путь, по которому может пойти Россия,— «евразийская модель». Однако, по словам президента Франции, в регионе уже доминирует Китай. «Российский президент все дальше и дальше от главы КНР Си Цзиньпина. Он видит, что все меняется, и я не уверен, что ему это нравится»,— сказал Эмманюэль Макрон.

Однако, по словам президента Франции, в регионе уже доминирует Китай. «Российский президент все дальше и дальше от главы КНР Си Цзиньпина. Он видит, что все меняется, и я не уверен, что ему это нравится»,— сказал Эмманюэль Макрон. Третий вариант — сбалансированная модель отношений с Европой. Он отметил, что президент России Владимир Путин воспринимает ЕС как вассала США. «Его (Владимира Путина.— “Ъ”) консерватизм привел его к разработке антиевропейского проекта, но я не понимаю, как в долгосрочной перспективе этот проект может быть чем-то иным, кроме как партнерским проектом с Европой»,— заявил президент Франции.

Господин Макрон не исключил, что «перезагрузка» отношений ЕС и России может занять десять лет. «Если мы хотим построить мир в Европе, восстановить европейскую стратегическую автономию, нам нужно пересмотреть нашу позицию по отношению к России»,— заявил французский президент.