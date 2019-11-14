Минпромторг предложил обязать госкомпании отдавать часть заказа российским поставщикам

Минпромторг предлагает обязать государство и госкомпании отдавать определенную часть своего заказа российским поставщикам, а также из других стран ЕАЭС, сообщают «Ведомости». Так министерство хочет дополнительно поддержать российских производителей.

Правительство должно будет определить группы товаров, на которые распространится ограничение. Квоту также должно определить правительство, но для госзаказа она не может быть меньше 50%.

Минпромторг предлагает включить в перечень лекарства и перевязочные материалы. А также программное обеспечение и компьютеры, рулонные газоны, йод, взрывчатку, вагоны и другое.

Вице-премьер Юрий Борисов предложил обязать госзаказчиков покупать у российских поставщиков не менее 50% от общего объема закупок. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять необходимые меры по увеличению долю российской продукции в общем объеме заказов.

Белый дом продолжает обсуждать возможные меры протекционизма для российских производителей — письмо в ФАС, Минфин, Минэкономики и Минпромторг с просьбой разработать меры для их поддержки разослал вице-премьер Дмитрий Козак.

О планах Минпромторга убрать иностранных конкурентов с рынка — в материале “Ъ” «В госзаказе ищут российскую долю».