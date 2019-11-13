РБК: Борисов предложил ввести для российских товаров квоты на госзакупках

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы оборонной промышленности, предложил обязать госзаказчиков покупать у российских поставщиков не менее 50% от общего объема закупок, сообщил РБК со ссылкой на доклад чиновника. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять необходимые меры по увеличению долю российской продукции в общем объеме заказов.

Как передает издание, в своем докладе, представленном на совещании правительства, господин Борисов предложил распространить квоты не только на госзакупки в рамках нацпроектов, но и на весь госзаказ. «В 223-м законе предлагаем установить право правительству определять минимальную долю закупок российской продукции для компаний с госучастием»,— говорится в докладе.

Для введения квот на госзакупках вице-премьер предложил:

запретить использовать дополнительные характеристики товаров относительно действующих каталожных описаний;

учитывать заявки российских поставщиков при определении начальных (максимальных) цен контрактов;

установить обязательное условие предоставления межбюджетных трансфертов — осуществление закупок в объеме не менее 50% российской продукции;

запретить допуск иностранной продукции в рамках нацпроектов при наличии отечественных аналогов;

использовать двухэтапную процедуру торгов — сначала между российскими поставщиками, а если таковых не находится — то с привлечением всех остальных.

В пример успешного действия подобных законов Юрий Борисов привел протекционистские законы США от 1933 года «Покупай американское» (1933 года) от 1982 года «Покупай, Америка». «Если оплот демократии и либерализма делает все для поддержки отечественного производителя, то чем мы (Россия) хуже?»,— цитирует слова господина Борисова РБК, приведенные в докладе.

Аппарат вице-премьера от комментариев относительно хода и итогов совещания отказался.

Напомним, Белый дом продолжает обсуждать возможные меры протекционизма для российских производителей — письмо в ФАС, Минфин, Минэкономики и Минпромторг с просьбой разработать меры для их поддержки разослал вице-премьер Дмитрий Козак.

Как российские товары могут получить приоритет во всех закупках — в материале “Ъ” «Квоты просятся в госзаказ».

О планах Минпромторга убрать иностранных конкурентов с рынка — в материале “Ъ” «В госзаказе ищут российскую долю».