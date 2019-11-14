Питомцев подкормят мухами

В Белгородской области планируют построить первое в стране производство белка из личинок мух, а также предприятие по изготовлению корма для домашних животных, сырьем для которого наряду с традиционными ингредиентами может стать и этот белок. У проектов стоимостью более 2 млрд руб. одни и те же бенефициары. Производитель корма «Лимкорм петфуд» уже получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» и претендует на налоговые льготы. В строительстве завода белка «Агроакадемия» участвует Белгородский технический госуниверситет. Аналитики предупреждают о долгой окупаемости инвестпроектов даже с учетом господдержки.

Минэкономразвития РФ 13 ноября предоставило статус резидента ТОСЭР «Губкин» в Белгородской области АО «Лимкорм петфуд», сообщила администрации моногорода. Это уже пятнадцатый резидент ТОСЭР. Компания намерена вложить 1,85 млрд руб. в производство готового корма для домашних животных, преимущественно собак и кошек. Ожидается, что предприятие будет выпускать 30 тыс. т корма в год, а трудиться на нем станут 102 человека. «Это самый крупный инвестпроект в ТОСЭР», — отметили в мэрии Губкина.

Также 13 ноября стало известно о планах владельцев «Лимкорм петфуда» построить в Белгородской области еще одно предприятие (произведенное на нем сырье может быть использовано на заводе в Губкине). Сергей и Иван Лиманы вместе с Андреем Мартовицким также владеют зарегистрированным в Шебекине ООО «Агроакадемия», которое может создать в регионе производство белка из личинок мухи «Черная львинка».

Как сообщили в пресс-службе облправительства, компания уже получила 217 млн руб. субсидии на проект, который должен быть реализован совместно с Белгородским государственным техническим университетом в рамках создающегося в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) «Инновационные решения в АПК». Завод по разведению, выращиванию и переработке личинок планируется построить к концу 2021 года. Согласно проекту часть продукции будет экспортироваться в Европу через нидерландскую компанию Protix. За рубеж инвесторы намерены продавать до 2 тыс. т животного белка из насекомых и до 900 т липидного концентрата.

Как рассказал директор «Агроакадемии» Сергей Лиман, из-за увеличения спроса на кормовой белок «существует необходимость в поиске и производстве альтернативных источников белка». «На данный момент трендами в области альтернативных источников белка являются ряска, водоросли и мука из насекомых», — пояснил господин Лиман. Как отметили в пресс-службе облправительства, белок из личинок схож по составу с рыбной мукой «с содержанием белка не менее 56%, липидного концентрата с содержанием лауриновой кислоты не менее 30%, а также сопутствующего продукта жизнедеятельности личинок в виде удобрения (зоокомпоста), характеристики которого будут зависеть от состава кормовой смеси».

Господин Лиман пояснил “Ъ-Черноземье”, что в завод по производству и переработке личинок, продукция которого станет заменителем рыбной и мясной муки премиум-класса, планируется вложить 1,6 млрд руб. Предприятие должно расположиться в Губкинском районе. Продукция будет поставляться на собственный завод по производству кормов для ценных пород рыб, а также для выпуска антиаллергенных кормов для кошек и собак. Среди преимуществ нового продукта господин Лиман назвал «высокую степень усвоения белка, отсутствие клетчатки, наличие хитина, стабильно низкое перекисное и кислотное число без наличия антиокислителей».

Вице-губернатор Белгородской области, руководитель регионального департамента экономического развития Олег Абрамов в беседе с “Ъ-Черноземье” отметил, что оба проекта находятся на «самой начальной стадии», но региональные власти «готовы поддержать эти идеи, особенно если они реализуются в рамках НОЦ». При этом оценить полную стоимость завода белка затруднительно, поскольку пока ведется его проектирование, добавил господин Абрамов.

Производство корма для собак и кошек из личинок именно «Черной львинки» (вид мух) уже обсуждается в научном сообществе. По данным отраслевых СМИ, на специализированной выставке Petfood Forum-2019 в США были представлены результаты испытаний таких кормов на животных. Собакам предлагали корм, в которых белок из личинок мух составлял до 20%. Его усваиваемость, по данным исследователей из консалтинговой компании Luna Science and Nutrition, оказалась сравнимой с обычным кормом с курицей, кукурузой, рисом, свеклой и смесью витаминов и минералов.

Партнер консалтинговой компании в сфере промышленного строительства «Вальтер констракшн» Анастасия Владимирова оценивает окупаемость инвестпроектов в восемь-десять лет. «Производство животного белка и липидного концентрата будет уникальным для России, поэтому кажется логичным выбор инвестором торгового партнера в Европе, где спрос на такую продукцию ежегодно увеличивается, — считает госпожа Владимирова. — Полагаю, что анонсированные объемы сбыта в Европу могут стать основным целевым объемом всего предприятия как минимум в первый год работы».

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский предупреждает, что в Евросоюзе, куда планируется направлять часть продукции, еще существуют ограничения на применение белка из насекомых в кормах для крупного рогатого скота. При этом возможны сложности со сбытом и на российском рынке: «Европейский рынок уже является крайне конкурентным, поэтому необходимо развивать производство, ориентированное на внутренний рынок. В нашей стране потенциал белка из насекомых еще в полной мере не раскрывается из-за относительно невысоких цен на традиционные корма. Скорее всего, спрос будет активно формироваться в следующие три-пять лет».

Господин Жарский не считает, что «Агроакадемия» станет основным поставщиком сырья для «Лимкорм петфуд»: «Это нерационально с точки зрения маржинальности. Себестоимость производства белка из насекомых сравнительно высока, мясная мука для изготовления корма на российском рынке сегодня стоит дешевле за счет высокого предложения. Продукт из насекомых все еще специфический для России, как к такому ингредиенту отнесутся владельцы питомцев — вопрос открытый».

Сергей Калашников, Александр Прытков, Олег Мухин