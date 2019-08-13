Белгородчина сжижает газ

“Ъ-Черноземье” стали известны подробности анонсированного в конце прошлой недели проекта по возведению в Белгородской области производства сжиженного природного газа (СПГ). Его в течение двух лет намерено реализовать московское ООО «РусТЭК индустрия» за 1,5 млрд руб. собственных и заемных средств. Завод мощностью до 40 тыс. т СПГ в год может разместиться на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Губкин». Эксперты отмечают актуальность проекта, но расходятся в необходимости его масштабирования.

О том, что столичное ООО «РусТЭК индустрия» рассчитывает вложить в строительство производства СПГ на Белгородчине порядка 1,5 млрд руб., в конце прошлой недели рассказали в региональном департаменте экономического развития. Параметры проекта в ведомстве не раскрыли, отметив, что инвесторы и чиновники осмотрели подходящие для реализации площадки. Вчера в департаменте „Ъ“ уточнили, что под объект рассматриваются три участка разной площади в Краснояружском районе, Старом Осколе и Губкине.

Как пояснил “Ъ-Черноземье” совладелец компании Альберт Хисамутдинов, в том числе рассматривается ТОСЭР «Губкин». По словам бизнесмена, мощность завода может составить порядка 5 т СПГ в час, или около 40 тыс. т в год, а для строительства будут привлекаться собственные и заемные средства. Выбор Белгородчины инвестор объяснил близостью потребителя, а также областной программой по развитию рынка газомоторного топлива. Проект рассчитывают реализовать в течение двух лет. «Строительство микрозавода СПГ планируется в несколько очередей. В настоящее время идет работа над технико-экономическим обоснованием. Окончательное решение будет принято в ближайшие несколько месяцев после получения всей необходимой информации, в том числе и от потенциальных потребителей», — добавил Альберт Хисамутдинов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РусТЭК индустрия» зарегистрировано в Москве в 2014 году для оптовой торговли машинами и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал — 500 тыс. руб. По итогам 2017 года выручка компании составила 472,92 млн руб., чистая прибыль — 12,86 млн руб. В 2016-м эти показатели равнялись соответственно 175,1 и 7,7 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Директор и владелец 30% — Роман Васин. Еще 70% принадлежат Альберту Хисамутдинову.

Завод «РусТЭК индустрия» может стать частью пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области». Столичный инвестор наравне с представителями «Евроцемент груп», «Металлоинвеста» и Новолипецкого меткомбината, а также белорусской ГК «Белаз» участвовал в недавнем заседании рабочей группы по реализации регионального проекта. По итогам мероприятия часть предпринимателей поделились планами по использованию техники на СПГ. Всего в рамках «пилота» должно быть построено 47 автомобильных газовых заправок с объемом инвестиций 6,4 млрд руб. На прошедшем совещании, в частности, обсуждалось строительство ООО «Газпром газомоторное топливо» автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), сообщили “Ъ-Черноземье” в облправительстве. По словам директора ООО Олега Мелехина, до конца 2019 года компания рассчитывает возвести 11 АГНКС, а до 2021-го построить еще шесть таких комплексов.

Гендиректор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что заявленная мощность завода соответствует спросу: «В России зарегистрировано немногим более 150 тыс. транспортных средств, работающих на СПГ, а только легковых и легких коммерческих авто насчитывается более 43,5 млн. Основной расчет при реализации подобных проектов делается на парки автобусов муниципальных и частных перевозчиков и на транспортные компании, использующие малотоннажные автомобили отечественного производства». «Автомобильные топливные системы на СПГ очень сложны, и с трудом можно представить, что эта технология в ближайшие дни станет массовой. Видимо, поэтому планируемый объем выпуска небольшой. Он нужен, чтобы протестировать реальный спрос, а при его наличии объем выпуска легко можно будет нарастить. 150 тыс. работающих на СПГ автомобилей могут через год в лучшем случае превратиться в 155 тыс., поэтому инвестировать в такие производства нужно осторожно», — считает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

По мнению Дмитрия Жарского, масштабирование бизнеса «вызывает вопросы». «На этом рынке доминирующее положение занимает "Газпром", который не только производит топливо, но и активно наращивает сеть собственных заправочных станций в федеральном масштабе. Если компания примет решение об активной экспансии, небольшие независимые игроки, скорее всего, попросту не выдержат конкуренции», — пояснил эксперт.

Гендиректор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев, напротив, не исключает наращивания мощности независимыми игроками. «В перспективе реализации проекта по переходу на газомоторное топливо в области может потребоваться наращивание, так как заявленные мощности производства СПГ покрывают лишь половину от ожидаемого уровня потребления газомоторного топлива в 2022 году»,– отметил господин Назаралиев. По его мнению, с логистической точки зрения строительство завода в регионе целесообразно, так как в проекте по переводу части транспорта на газомоторное топливо участвует не только Белгородчина, но и расположенная неподалеку Ростовская область. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал также считает, что заводу придется наращивать мощности в ближайшие пять-семь лет, «чтобы обеспечить высокую потребность российских регионов в газомоторном топливе». По его оценке, расширение производства потребует порядка 1,5 млрд руб.

Александр Прытков