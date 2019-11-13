«Секрет» основателя Cirque du Soleil нашли на частном острове

Основателя Cirque du Soleil арестовали — он выращивал марихуану на частном острове и, возможно, ее продавал. Канадский миллиардер Ги Лалиберте заявил, что делал это для личного использования в медицинских целях. Но его все равно могут наказать — во Франции жесткие законы. Мог ли основатель Cirque du Soleil торговать наркотиками? Об этом Иван Корякин.

Атолл посреди Тихого океана с лагуной и белым песком, как на Нукутепипи, не гарантирует безмятежной жизни. В этом убедился Ги Лалиберте, когда был задержан, по некоторым данным, сразу после приземления в своей океанской резиденции.

Есть и другая версия — основатель Cirque du Soleil якобы пришел в полицию сам и во всем сознался, сообщила собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Сторона Ги Лалиберте утверждает, что каннабис, который выращивается на этом атолле, предназначен исключительно для личного пользования и никогда не поставлялся другим лицам ни для продажи, ни для распространения. Один из сотрудников на условиях анонимности пообщался с журналистами и сказал: информация о том, что на атолле выращивался каннабис или, как местные называют его, pakalolo была известна всем сотрудникам. Это такой “секрет”, который был всем известен».

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Полицейским этот секрет стал известен пару недель назад, когда они задержали то ли родственника, то ли знакомого Лалиберте. У него обнаружили марихуану и фотографии плантации в телефоне. А раз дело происходит во Франции, ему это едва ли подбросили в задний карман.

Но что касается плантации, это преувеличение. В полиции выяснили, что каннабис выращивали в закрытом ящике, о котором почему-то знал весь атолл. Сундук на острове — почти пиратская история. Из-за нее у Лалиберте теперь будут большие проблемы — во Франции очень суровое антинаркотическое законодательство, — говорит юрист компании адвокатов KAMS Никита Кузнецов: «Даже хранение наркотиков запрещено.

Нельзя выращивать марихуану вообще — даже для себя.

Все, что касается торговли, то есть производство, выращивание, продажа, перепродажа, транспортировка и так далее, наказывается до десяти лет и штрафом в €7,5 млн. Если происходит использование наркотиков в личных целях, то наказание составляет до года тюремного заключения и €3,75 тыс. штрафа».

Лалиберте придется исполнить цирковой номер, чтобы избежать наказания. Нужно будет доказать, что он не продавал каннабис своему знакомому, которого ранее задержали. Звучит как мелкое наркотическое преступление, но речь идет об одном из богатейших людей Канады.

Скорее всего, основателю Cirque du Soleil ничего не грозит, говорит глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев: «Для миллиардера это не совсем опасно не только потому, что он миллиардер, а потому, что пока обнаружен контейнер, где, как он сам объясняет, что производит каннабис для личного употребления в медицинских целях. Самое опасное для всего мира, когда наркотики распространяются. Поэтому я думаю, что он даст объяснение, и на этом все закончится».

Да и необычно для обладателя миллиарда долларов и острова в Тихом океане торговать мелкими партиями наркотиков. У Лалиберте есть и другие источники дохода. Тот же атолл он, например, сдает в аренду — за €900 тыс. в неделю. И, возможно, цена оправдана, если там можно пользоваться реквизитом хозяина. В родной Канаде Лалиберте инвестировал в медицинскую марихуану. В прошлом году страна легализовала употребление этого вещества.