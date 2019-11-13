Доцент Соколов мог застрелить Ещенко, когда она спала

Доцент Олег Соколов мог застрелить свою сожительницу Анастасию Ещенко в то время, когда женщина спала. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на материалы следствия.

Как сообщает интернет-газета, Соколов четыре раза выстрелил ей дробью в висок из обреза. Смерть наступила в 2 часа ночи 8 ноября.

Напомним, что ранее историк заявлял, что совершил убийство в результате ссоры с Ещенко. В понедельник Октябрьский районный суд отправил Олега Соколова под арест до 8 января. Ему предъявлено обвинение по ч.1. ст.105 (убийство). По данным ТАСС, психолого – психиатрическая экспертиза будет назначена историку в течение месяца – полутора.