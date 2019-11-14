По делу об изъятии земли в квартале №5 назначена экспертиза

Арбитражный суд Пермского края приостановил рассмотрение иска об изъятии участков в квартале №5 и назначил проведение экспертизы.
Еще летом минимущество края обратилось в суд с иском к ООО «Авенида», владельцу участков в так называемом квартале №5 (ограничен улицами Окулова, Осинской, Монастырской, Попова).
Ведомство потребовало через суд изъять три участка, принадлежащих обществу. Речь идет о совокупной площади в 1,7 га. На этих участках находится подстанция и объекты незавершенного строительства — свайное поле не построенного дома «Люверс». Участки изымаются за компенсацию. Ее размер составляет по обоим участкам 23,7млн руб.
Владелец участков не согласился с оценкой, представил суду иную оценку изымаемых объектов – свыше 70 млн руб.
Этот участок понадобился краевым властям для реализации проекта по строительству новой сцены оперного театра. Летом 2017 года властям удалось зарегистрировать за собой часть площадки (1,4 га). Застройщик попытался признать недействительными результаты межевания участка, но полностью проиграл суд.