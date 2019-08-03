Квартальный убыток

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, краевые власти завершают процесс консолидации земельного участка в квартале №5 в центре Перми, где они могут построить новое здание для оперного театра. В суд поданы иски об изъятии земли у частных владельцев квартала. Владельцы участков, потратившие в свое время, по их данным, около 200 млн руб. на расселение квартала, могут получить совокупно лишь 30 млн руб. Причем половина из них отправится в конкурсную массу бывшего арендатора квартала — ООО «Проспект».



Минимущество края на этой неделе обратилось в арбитражный суд Прикамья с иском к ООО «Авенида», владельцу участков в так называемом квартале №5(ограничен улицами Окулова, Осинской, Монастырской, Попова). Иск к производству пока не принят. Источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что ведомство требует через суд изъять два участка, принадлежащих обществу. Речь идет о совокупной площади в 0,6 га. На этих участках находится подстанция и объекты незавершенного строительства — свайное поле не построенного дома «Люверс».

Согласно иску, участки изымаются за компенсацию. Ее размер составляет по обоим участкам 23 млн руб.

Собеседник в кабмине подтвердил, что власти собираются изъять участки в принудительном порядке. В суд ведомство обратилось после того, как владелец участков в отведенное законом время (90 дней) не ответил на оферту краевых властей добровольно продать указанную недвижимость.

По данным “Ъ-Прикамье”, краевые власти инициировали аналогичный иск в отношении владельца еще одного участка в квартале — Ольги Мастеровой, бывшей совладелицы «Авениды». Предположительно, ей принадлежит участок в 0,0438 га. Сумма выкупа может составить около 7 млн руб. Иск еще в июне был подан в Ленинский суд, но так и был не принят к производству, поскольку данное заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

ООО «Авенида», напомним, является застройщиком дома «Люверс» на ул. Окулова, 11. Ранее компания владела участком в 1,7 га, который она ранее арендовала. До этого владельцы участка потратили почти 200 млн руб. на расселение ветхих домов в квартале. Здесь должен был появиться жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, музей Пастернака и подземная автостоянка. МФК так и не появился, но у компании зарегистрировано право собственности на незавершенный объект.

Однако этот участок понадобился краевым властям для реализации проекта по строительству новой сцены оперного театра. Летом 2017 года властям удалось зарегистрировать за собой основную часть площадки (1,4 га). Застройщик попытался признать недействительными результаты межевания участка, но полностью проиграл суд.

Вчера связаться с представителями «Авениды» не удалось. По имеющейся у “Ъ-Прикамье” информации, они не ответили на оферту властей в установленный срок из-за наличия внутренних разногласий. Одни акционеры предлагают забрать хотя бы эти деньги и зафиксировать убытки. Другие настроены более решительно и предлагают продолжить тяжбы.

Как выяснил “Ъ-Прикамье”, владельцы «Авениды», вложившие в расселение квартала 200 млн руб., не получат даже все причитающиеся им 23 млн руб. Они будут списаны в пользу ООО «Проспект», бывшей девелоперской структуры этого холдинга, прежнего арендатора квартала №5. Общество несколько лет назад оказалось в банкротстве, и минувшей весной конкурсный управляющий «Проспекта» отсудил у «Авениды» 16,4 млн руб. Что интересно, «Авенида» апелляционную жалобу так и не подала.

Вячеслав Суханов