Не потерять умеренность в себе Министр экономики Удмуртии представил на слушаниях прогноз развития региона на ближайшие три года

В госсовете Удмуртии прошли публичные слушания по проекту прогноза социально-экономического развития республики на 2020-2022 годы. Минэкономики ожидает умеренного роста ВРП, инвестиций и в то же время замедления роста номинальной зарплаты и розничного товарооборота. Участники слушаний обратили внимание на планируемое снижение численности работников организаций и не решающуюся проблему «серых» зарплат.

Удмуртию в ближайшие три года ожидает умеренный рост экономики и притока инвестиций. Проект прогноза социально-экономического развития республики на слушаниях в госсовете представил министр экономики Михаил Тумин. С докладом вместе с депутатами ознакомились представители муниципалитетов, общественных объединений и обычные граждане.

«Основной показатель прогноза — валовой региональный продукт (ВРП), который отражает результат деятельности всех отраслей экономики республики. По предварительной оценке ВРП за 2019 год в сопоставимых ценах увеличится на 1,2% и составит 646,4 млрд руб.»,— рассказал господин Тумин.

В 2020 году ВРП вырастет на 1%, в 2021 — на 1,4%, в 2022 — на 1,3% и составит почти 750 млрд руб. Министр добавил, что в прогнозном периоде наибольший вклад в ВРП будут вносить базовые несырьевые отрасли — обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, а в структуре ВРП доля промышленности увеличится на 1% до 48,9%.Правительство планирует, что объем инвестиций в основной капитал будет расти,если по итогам 2019 года ожидается, что эта величина составит 107,7 млрд руб, то в 2020 году — 117,4 млрд. Однако темпы ее роста замедлятся с 4,7% в 2019 году до 3,8% в 2022 году.

Инфляция в 2020 году в Удмуртии, согласно прогнозу, ожидается на уровне 3,3%. По словам министра, до конца 2019 года она составит 3%. «В среднесрочной перспективе инфляция не превысит 4%, что в принципе соответствует показателям, которые установил ЦБ РФ. В текущем году мы уже прошли пик инфляции, он приходился на февраль, тогда годовой индекс у нас составлял 4,2% и был связан с повышением в прошлом году ставки НДС, ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и ростом цен на топливо»,— отметил господин Тумин.

Номинальная начисленная зарплата будет расти в пределах 6-7% в год и в 2022 году достигнет 40,8 тыс. руб. При этом реальные располагаемые доходы жителей Удмуртии прекратят падение. По оценке минэкономики, 2019 год республика закончит с отрицательным значением, в 2020 году доходы сохранятся на уровне текущего года, а в последующие два года покажут рост на 0,7-0,8%.

«На фоне замедления темпов роста заработных плат ожидается снижение темпов роста потребительского спроса. По итогам 2019 года объем розничного товарооборота составит 255 млрд руб. и увеличится на 1,9%. В то же время в 2018 году темп роста составлял 3,8%. В прогнозируемый период потребительский спрос будет определяться динамикой доходов населения. Рост розничного товарооборота ожидается в пределах 2-2,5% ежегодно»,— заявил господин Тумин.

На вопрос из зала, что правительство намерено делать для повышения реальных доходов граждан, министр ответил, что на их величину влияют в первую очередь обязательные платежи и высокая закредитованность. При этом ведется работа с предприятиями по повышению производительности труда, что в свою очередь скажется на зарплате работников, а также растет МРОТ. Согласно прогнозу в течение ближайших трех лет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 7,6%. В 2018 году она составляла 12%.

Председатель федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит отметил, что в прогнозе говорится о снижении численности работников организаций с 489,7 тыс. в 2018 году на 10 тыс. к 2021 году. Господин Тумин пояснил, что цифры рассчитывались, в том числе,исходя из сокращения работников на бывшем объекте по уничтожению химоружия в Кизнере, а также снижения количества вакансий на рынке труда. При этом правительство занимается стимулированием предприятий к созданию новых рабочих мест, в том числе за счет двух ТОСЭР в Сарапуле и Глазове.

Другой участник слушаний — депутат госсовета Игорь Стрелков — отметил не решающуюся проблему «серой» занятости. Господин Тумин привел данные, что по итогам декларационной кампании 2018 года в сфере малого и среднего бизнеса из числа работников «было потеряно» 7 тыс. человек, однако он это списал на некорректную статистическую отчетность, из-за того, что предприятия не учитываются в реестре. Он добавил, что анализ ситуации ведется профильными ведомствами, при этом все компании находятся в равных условиях, а значит, поводов уходить в «серый» сектор нет.

«В сельском хозяйстве мы параллельно говорим об увеличении численности рабочих и механизации. Но при механизации происходит уменьшение занятости рабочих. Второй момент — на каждый начисленный рубль зарплаты от 44 до 56 копеек налогов. Понимаете, к чему я об этом спрашиваю? Я прошу подумать над этим»,— заключил господин Стрелков.

Проект прогноза будет представлен для утверждения депутатам госсовета на сессии в конце ноября.

Михаил Красильников