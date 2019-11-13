Не потерять умеренность в себе

В госсовете Удмуртии прошли публичные слушания по проекту прогноза социально-экономического развития республики на 2020-2022 годы. Минэкономики ожидает умеренного роста ВРП, инвестиций и в то же время замедления роста номинальной зарплаты и розничного товарооборота. Участники слушаний обратили внимание на планируемое снижение численности работников организаций и не решающуюся проблему «серых» зарплат.
Удмуртию в ближайшие три года ожидает умеренный рост экономики и притока инвестиций. Проект прогноза социально-экономического развития республики на слушаниях в госсовете представил министр экономики Михаил Тумин. С докладом вместе с депутатами ознакомились представители муниципалитетов, общественных объединений и обычные граждане.
«Основной показатель прогноза — валовой региональный продукт (ВРП), который отражает результат деятельности всех отраслей экономики республики. По предварительной оценке ВРП за 2019 год в сопоставимых ценах увеличится на 1,2% и составит 646,4 млрд руб.»,— рассказал господин Тумин.
В 2020 году ВРП вырастет на 1%, в 2021 — на 1,4%, в 2022 — на 1,3% и составит почти 750 млрд руб. Министр добавил, что в прогнозном периоде наибольший вклад в ВРП будут вносить базовые несырьевые отрасли — обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, а в структуре ВРП доля промышленности увеличится на 1% до 48,9%.Правительство планирует, что объем инвестиций в основной капитал будет расти,если по итогам 2019 года ожидается, что эта величина составит 107,7 млрд руб, то в 2020 году — 117,4 млрд. Однако темпы ее роста замедлятся с 4,7% в 2019 году до 3,8% в 2022 году.
Инфляция в 2020 году в Удмуртии, согласно прогнозу, ожидается на уровне 3,3%. По словам министра, до конца 2019 года она составит 3%. «В среднесрочной перспективе инфляция не превысит 4%, что в принципе соответствует показателям, которые установил ЦБ РФ. В текущем году мы уже прошли пик инфляции, он приходился на февраль, тогда годовой индекс у нас составлял 4,2% и был связан с повышением в прошлом году ставки НДС, ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и ростом цен на топливо»,— отметил господин Тумин.
«На фоне замедления темпов роста заработных плат ожидается снижение темпов роста потребительского спроса. По итогам 2019 года объем розничного товарооборота составит 255 млрд руб. и увеличится на 1,9%. В то же время в 2018 году темп роста составлял 3,8%. В прогнозируемый период потребительский спрос будет определяться динамикой доходов населения. Рост розничного товарооборота ожидается в пределах 2-2,5% ежегодно»,— заявил господин Тумин.
На вопрос из зала, что правительство намерено делать для повышения реальных доходов граждан, министр ответил, что на их величину влияют в первую очередь обязательные платежи и высокая закредитованность. При этом ведется работа с предприятиями по повышению производительности труда, что в свою очередь скажется на зарплате работников, а также растет МРОТ. Согласно прогнозу в течение ближайших трех лет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 7,6%. В 2018 году она составляла 12%.
Председатель федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит отметил, что в прогнозе говорится о снижении численности работников организаций с 489,7 тыс. в 2018 году на 10 тыс. к 2021 году. Господин Тумин пояснил, что цифры рассчитывались, в том числе,исходя из сокращения работников на бывшем объекте по уничтожению химоружия в Кизнере, а также снижения количества вакансий на рынке труда. При этом правительство занимается стимулированием предприятий к созданию новых рабочих мест, в том числе за счет двух ТОСЭР в Сарапуле и Глазове.
Другой участник слушаний — депутат госсовета Игорь Стрелков — отметил не решающуюся проблему «серой» занятости. Господин Тумин привел данные, что по итогам декларационной кампании 2018 года в сфере малого и среднего бизнеса из числа работников «было потеряно» 7 тыс. человек, однако он это списал на некорректную статистическую отчетность, из-за того, что предприятия не учитываются в реестре. Он добавил, что анализ ситуации ведется профильными ведомствами, при этом все компании находятся в равных условиях, а значит, поводов уходить в «серый» сектор нет.
«В сельском хозяйстве мы параллельно говорим об увеличении численности рабочих и механизации. Но при механизации происходит уменьшение занятости рабочих. Второй момент — на каждый начисленный рубль зарплаты от 44 до 56 копеек налогов. Понимаете, к чему я об этом спрашиваю? Я прошу подумать над этим»,— заключил господин Стрелков.
Проект прогноза будет представлен для утверждения депутатам госсовета на сессии в конце ноября.