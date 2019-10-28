В ТОСЭР «Глазов» нашли первого резидента

Первым резидентом территории опережающего развития в Глазове станет ООО «Завод магнитных систем». Предприятие будет производить магнитные системы, а также оказывать услуги по металлообработке. Компания реализует проект с инвестициями почти 60 млн руб., планирует выйти не только на рынок Удмуртии и России, а также стран Таможенного союза. По мнению первого заместителя председателя правительства республики Александра Свинина, завод сможет составить конкуренцию в выбранной нише. Глава Глазова Сергей Коновалов подчеркнул, что сейчас в проработке заявки сразу нескольких компаний с компетенциями по металлургии и металлообработке. Эксперты объясняют интерес глазовского резидента к организации выпуска магнитных устройств отсутствием большого объема такого производства в России, однако их мнения о спросе на эту продукцию разделились.

Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития при правительстве Удмуртии рассмотрела проект ООО «Завод магнитных систем», который станет первым резидентом в Глазове. Он предполагает инвестиции в размере 59,6 млн руб. и создание 31 нового рабочего места. Сроки реализации проекта — с 2019 по 2028 год. «Планируется производить магнитные фиксаторы и блоки для ЖБИ, магнитные сепараторы, поисковые магниты и оказывать услуги по металлообработке. Ожидается, что при выходе производства на проектную мощность в 2027 году ежемесячный выпуск достигнет 9,4 млн руб. География поставок — Россия и страны Таможенного союза, есть потребители в Удмуртии, в частности в Глазове»,— рассказал на совещании в правительстве Удмуртии руководитель завода Олег Сосунов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Завод магнитных систем» зарегистрировано в Глазове в июне 2019 года. Гендиректор компании — Андрей Перевощиков, бенефициар — Олег Сосунов (ему принадлежат 100% уставного капитала). Предприятие занимается производством машин и оборудования спецназначения. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Первый зампредседателя правительства Удмуртии Александр Свинин отметил, что предприятие может составить конкуренцию в выбранной нише.

«Продукция завода имеет все признаки импортозамещающей в виду того, что резкий рост стоимости иностранной валюты сделал невыгодным приобретение магнитных сепараторов у иностранных производителей»,— считает господин Свинин

Глава Глазова Сергей Коновалов отметил, что сейчас прорабатываются заявки сразу нескольких потенциальных резидентов с компетенциями по металлургии и металлообработке. По его словам, это направление вызывает самый большой интерес у потенциальных инвесторов. «Всего в реестре потенциальных резидентов ТОР городского управления экономики находится 14 предприятий. Заявки двух предприятий — в стадии заключительной проверки и в ноябре будут переданы в республиканскую комиссию»,— говорит господин Коновалов.

Напомним, Глазов получил статус ТОСЭР в феврале 2019 года. Сообщалось, что присвоение статуса территории опережающего развития позволит привлечь городу инвестиции в размере 16 млрд руб. В июне первый вице-премьер республики Александр Свинин отмечал, что в числе потенциальных резидентов компании, которые будут создавать новое производство упаковки, а также мебели. Также власти республики вели переговоры с «Росатомом». Предполагаемый объем инвестиций в 2019 году —300–400 млн руб.

По словам Александра Свинина, этот проект «упаковывают» в комплексе — резидент в качестве мер поддержки подает заявки в Фонд развития моногородов России на инфраструктуру и льготные займы. Он добавил, что до конца года в моногородах Удмуртии должно появиться еще 10 новых резидентов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов объясняет интерес завода магнитных систем к выпуску магнитных устройств отсутствием большого количества производителей подобной продукции в России. Он отмечает, что такой товар привозят в значительной степени из других стран. «Между тем, спрос на него устойчив, в долгосрочной перспективе может вырасти. Особенно это касается магнитных сепараторов, применяемых в большом числе отраслей промышленности, начиная от добычи полезных ископаемых и металлургии и заканчивая производством стекла и пищевой индустрией. Что касается металлообработки, спрос на ее услуги довольно неплохой, даже несмотря на проблемы в российской промышленности, поскольку многие предприятия отказываются от использования заготовительных мощностей, предпочитая заказывать необходимые детали и компоненты на стороне, тем самым экономя средства»,— отмечает эксперт.

Также он отметил, что выйти на объем выпуска в 9,4 млн руб. к 2027 году предприятию вполне реально, поскольку это небольшой объем выручки для производства товаров узкоспециализированного назначения. А создание нового предприятия в Глазове, учитывая его сильную зависимость от Чепецкого механического завода, будет подспорьем для города, считает эксперт. Он добавил, что в странах Таможенного союза производителей аналогичной продукции практически нет.

Начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян, напротив, считает, что большого запроса на такой продукт в России пока нет. «Потребители такой продукции это, как правило, промышленные предприятия, которые выпускающие высокотехнологичную продукцию. Например, смартфоны или поезда на магнитной подушке, но даже тот спрос, который есть, полностью покрывается за счет импорта. Создание отечественного аналога необходимо, чтобы у потребителей был выбор — это простимулирует развитие смежных отраслей и в целом будет благоприятствовать развитию промышленности с высокой добавочной стоимостью»,— говорит господин Авакян.

Партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев отмечает, что мировой рынок постоянных и редкоземельных магнитов монополизирован. «Китай обеспечивает 85% производства постоянных магнитов и 100% мировой потребности в сырье для них — редкоземельных металлах (РЗМ). Ожидается, что уже в ближайшее время растущий спрос на энергоэффективную продукцию повысит спрос на РЗМ»,— говорит Герман Шеховцев

Оксана Мымрина