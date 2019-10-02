От совместного информбюро Россия, Украина, Германия и Франция заявили о готовности к саммиту в Париже

В урегулировании конфликта на востоке Украины произошел первый серьезный сдвиг с момента подписания в 2015 году Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу 1 октября договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон. Теперь ничто не мешает «нормандской четверке» (Германия, Россия, Украина и Франция) провести саммит в Париже и обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на востоке Украины. Не исключено, что это произойдет до конца месяца, если Владимир Зеленский не отыграет назад под давлением оппозиции и националистов.

Внешнеполитические ведомства Германии, России, Украины и Франции могут приступать к подготовке саммита в «нормандском формате», который примет Париж. Точной даты пока нет. Французский лидер Эмманюэль Макрон, выступая 1 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы, сказал, что встреча может состояться в ближайшие недели. Помощник российского президента Юрий Ушаков в прошлом месяце допускал проведение саммита в октябре.

По словам собеседников “Ъ” в российских госструктурах, саммит вполне возможно провести в этом месяце.

Для этого нужно согласовать графики руководителей четырех государств. Встреча, главной темой которой станет урегулирование конфликта в Донбассе, будет первой с 2016 года.

Реальные предпосылки для проведения саммита, на созыве которого украинский лидер Владимир Зеленский настаивал с момента вступления в должность президента, возникли 1 октября. В этот день в Минске ТКГ согласовала единую редакцию «формулы Штайнмайера» и договорилась о разведении сил и средств на воюющем Донбассе.

Формулу предложил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в бытность главой МИД ФРГ. Согласно ей, упомянутый в минских соглашениях закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) — под ними понимаются непризнанные Донецкая и Луганская народные республики — вступает в силу после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными.

Проблема была в том, что «формула Штайнмайера» никогда ранее не оформлялась в виде документа. В итоге все ее интерпретировали по-разному.

Но 11 сентября советники и помощники лидеров Германии, России, Украины и Франции Ян Хеккер, Владислав Сурков, Андрей Ермак и Эмманюэль Бонн согласовали единую формулировку. “Ъ” опубликовал ее 19 сентября.

В согласованном тексте говорится, что закон об особом статусе ОРДЛО «вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах». Также там отмечается, что закон будет действовать на временной основе до опубликования миссией наблюдателей ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, особый статус начнет действовать на постоянной основе.

Зафиксировать эту договоренность предполагалось 18 сентября на заседании ТКГ. Но экс-президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе, отказался тогда поставить под бумагой свою подпись, заявив, что это может спровоцировать на Украине очередной Майдан. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко, впрочем, объяснил срыв подписания некими техническими проблемами, не уточнив, в чем они состояли.

Один из российских переговорщиков в беседе с “Ъ” тогда не исключил, что проблема была в нежелании украинской стороны ставить свою подпись рядом с подписями представителей самопровозглашенных республик.

Но к 1 октября была придумана схема, позволившая членам контактной группы утвердить единую редакцию «формулы Штайнмайера», не подписывая ее. Представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, комментируя итоги заседания в Минске, сообщил, что члены ТКГ и представители ОРДЛО письмами в его адрес «подтвердили текст "формулы Штайнмайера"». Письма, подписанные ОБСЕ, российской стороной, представителями непризнанных республик и Леонидом Кучмой от Украины, датированы 1 октября. «Украинская сторона принимает текст этой формулы»,— написано рядом с подписью господина Кучмы.

Тем самым было выполнено одно из условий Москвы для проведения саммита в Париже. Второе касалось разведения сил и средств конфликтующих сторон близ населенных пунктов Петровское и Золотое (еще в одном населенном пункте — Станице Луганской — их развели в июне). Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил противостоящих друг другу сторон начнется 7 октября. Сколько времени это займет, неизвестно.

Сторонам предстоит не просто отвести военных и технику, но и демонтировать фортификации, а также осуществить разминирование.

Минные поля — одна из главных проблем. В зоне конфликта противопехотные мины нередко устанавливались хаотично и без нанесения опасных участков на карты.

Впрочем, это уже технические детали, которые не влияют на политический консенсус среди участников «нормандского формата».

Третья задача, решением которой также обуславливалось проведение саммита, касалась предварительного согласования итогового документа будущего саммита. Это, сообщил близкий к переговорам собеседник “Ъ”, также было сделано, но не в рамках заседания ТКГ, а советниками лидеров стран «четверки». Раскрыть содержание проекта он отказался.

«Были устранены последние препятствия к проведению саммита “нормандской четверки”. В ближайшее время мы будем знать даты»,— заявил Владимир Зеленский. В похожей тональности итоги заседания ТКГ прокомментировал глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к курирующему Украину помощнику президента РФ Владиславу Суркову. По его словам, теперь можно начинать подготовку к саммиту.

Хотя согласование «формулы Штайнмайера» является самым важным достижением последних лет в рамках переговорного процесса по разрешению конфликта на востоке Украины, на быстрый прогресс в политическом урегулировании никто не рассчитывает. Владимир Зеленский подтвердил, что формулу имплементируют в закон об особом статусе. Но вопрос в том, когда в ОРДЛО можно будет провести выборы.

По словам господина Зеленского, на момент проведения выборов часть границы с Россией, которая сейчас не контролируется Киевом, «должна быть наша». «Если там кто-то будет, выборов не будет. Мы никогда не пойдем на то, чтобы там проводить выборы, если там есть военные»,— указал украинский лидер.

Источник “Ъ”, занимающийся в Москве украинским направлением, на условиях анонимности назвал достигнутые договоренности по «формуле Штайнмайера» и разведению сил решениями, которые улучшают фон для дальнейших переговоров. При этом, по его словам, теперь предстоит самое трудное. Похожий настрой и у Мартина Сайдика. Он сказал, что о дате выборов в ОРДЛО говорить преждевременно, «предстоит много работы в рамках контактной группы и “нормандского формата”». Также, отметил он, необходимо будет решать и вопросы безопасности.

Несмотря на кажущиеся позитивными сдвиги в урегулировании, не ждут в Москве и смягчения Западом антироссийских санкций, введенных после начала конфликта в Донбассе.

Сразу несколько источников “Ъ”, занимающихся Украиной в разных ведомствах, допустили, что эти санкции, скорее всего, будут действовать столько же, сколько в свое время действовала введенная против СССР поправка Джексона—Вэника. О том, что Россия не ждет смягчения санкционной политики, в недавнем интервью “Ъ” заявил и глава МИД России Сергей Лавров. На вопрос о том, следует ли ждать от Европы отмены запретительных мер в связи с улучшением ситуации в Донбассе, министр отрезал: «Мы этим не интересуемся».

У Владимира Зеленского возникли проблемы другого порядка. С одной стороны, он приблизил желанный саммит, а с другой — получил протесты внутри страны. Известие о согласовании «формулы Штайнмайера» вызвало негодование оппозиции. Экс-президент Петр Порошенко назвал согласованный документ «формулой Путина», заявив, что де-факто это означает «ослабление или даже снятие санкций против РФ, легитимизацию российской оккупации Донбасса, легитимизацию незаконного референдума Крыма и незаконной аннексии Крыма». «Мы твердо подчеркиваем: мы никогда не пойдем на это»,— заявил лидер партии «Европейская солидарность» в видеообращении.

Отреагировали на новость дня и украинские националисты. Они обвинили господина Зеленского в предательстве и призвали к бессрочной акции протеста против «капитуляции». На улицу людей позвали лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий и член партии «Свобода» Юрий Сиротюк. Первый обвинил главу государства в том, что он предал павших на фронте украинцев, а второй назвал подписание «формулы Штайнмайера» «государственной изменой». Вечером 1 октября на улице Банковой, где расположен офис президента Украины, появились пикеты.

Владимир Соловьев, Минск