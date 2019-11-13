Петербург и Toyota заключили соглашение в сфере производительности труда

Правительство Петербурга и компания ООО «Тойота Мотор» заключили соглашение о взаимодействии в сфере повышения производительности труда. Оно предусматривает сотрудничество в рамках соответствующего нацпроекта и предусматривает, в частности, подготовку и переподготовку кадров, внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений, сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее в концерне Toyota заявили о намерении инвестировать до 2028 года в свой петербургский завод 20 млрд рублей. Также сообщалось о запуске производства на автозаводе Toyota в Петербурге обновленной модели RAV 4.