Toyota до 2028 года вложит в петербургский завод 20 млрд рублей

Концерн Toyota до 2028 года инвестирует в свой петербургский завод 20 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Как сообщает Russia today, заявление было сделано во время пленарного заседания.

Напомним, что средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей предприятия по условиям исполнения специального инвестиционного контракта (СПИК). Обновленные мощности позволят нарастить объемы выпуска автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4 на петербургской площадке.