В Петербурге запущено производство обновленной Toyota RAV 4

На петербургском автозаводе Toyota запущено производство обновленной модели RAV 4. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, запуск рестайлингового кроссовера – важный этап в реализации специального инвестиционного контракта, заключенного с ООО «Тойота Мотор».

Напомним, что компания намерена инвестировать в модернизацию и локализацию производства 20 млрд руб. В рамках СПИК компания локализует производство новых компонентов, в том числе электрических стеклоподъемников, подушек безопасности, бензобаков, выхлопной системы. Компания планирует привлечь локальных поставщиков, а базе производства в Петербурге создать центр обучения поставщиков.