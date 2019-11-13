Зарубежные СМИ: Как наводнение изменило жизнь в Венеции?

Венеция уходит под воду, власти намерены объявить режим бедствия. Уровень воды в городе достиг 187 см. Это самый высокий показатель за последние полвека. Мэр Венеции вынужден был запросить помощь Рима. Самостоятельно с большими потоками воды город не справляется. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

«Большая вода» приходит в Венецию в среднем каждые четыре года. Но, как правило, вода не поднимается выше 110 см. Но в этом году ситуация исключительна — подтопило 90% города. The Associated Press сообщает, что властям пришлось закрыть школы, не работают несколько предприятий, множество кафе, магазинов и ресторанов.

Le Figaro сообщает о первой жертве наводнения: пожилой житель Венеции погиб от удара током в своем затопленном доме. В социальных сетях местные жители и туристы публикуют фото подтопленных достопримечательностей. Герцогский дворец и Национальный археологический музей Венеции остаются открытыми, но выдают посетителям резиновые сапоги. По знаменитой площади Святого Марка тоже сейчас можно пройти только в непромокаемой обуви.

Euronews подчеркивает, что проблемы города связаны с изменением климата. Паводок оставит «неизгладимые следы», написал в своем Twitter мэр Луиджи Бруньяно. Он попросил власти региона Венето объявить кризисную ситуацию, чтобы затем просить центральное правительство в Риме ввести режим чрезвычайной ситуации. Пострадала не только Венеция, но и, например, город Поликоро, известный своими древними руинами, город Матеро, прославившийся пещерными домами.

Издание Le Monde напоминает о грандиозном проекте плавающих дамб, которые должны обезопасить итальянские города от наводнений. Проект был представлен еще в 70-ых годах, но защитные сооружения не построены до сих пор. Метеорологические службы предупредили, что в ближайшие дни пройдут дожди, которые, очевидно, усугубят ситуацию.