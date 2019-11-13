Столешников переулок становится все более доступным

Топ торговых улиц 31-го рейтинга Cushman & Wakefield практически не изменился на фоне относительной стабильности размера арендной платы. По оценкам консалтинговой компании, самой дорогой улицей мира второй год подряд остается Козуэй-Бэй в Гонконге. Столешников переулок в Москве вновь вошел в топ-20, однако опустился на одну позицию из-за удешевления аренды торговых площадей на 2%.
Международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield опубликовала ежегодный рейтинг дорогих торговых улиц мира «Main Streets Across the World». В очередной рейтинг вошли 448 торговых улиц в 68 странах мира. По сравнению с предыдущим годом изменений в составе топ-10 не произошло, лишь незначительно изменился порядок.
Так, второй год подряд самой дорогой торговой улицей мира остается Козуэй-Бэй в Гонконге, где аренда обходится в €25 965 за квадратный метр в год. С прошлого года стоимость аренды торговых помещений на этой улице подорожала на 2,3%. Правда, стоит учитывать, что данные для рейтинга собирались по июнь нынешнего года включительно, и, соответственно, в них не учитывается ситуация в Гонконге, где на фоне продолжающихся несколько месяцев акций протеста резко сократилось число туристов и, как следствие, упали розничные продажи.
В топ-10 также вошли:
Столешников переулок в Москве сохранил место в топ-20, но уже вплотную приблизился к ее границе. Так, если в 2017 году он занимал 15-е место, в 2018-м году — 18-е, то в этом году опустился на 19-е.
Комментируя в целом ситуацию с арендой площадей на крупнейших торговых улицах мира, автор рейтинга — глава отдела исследований по региону Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) Даррен Йейтс отмечает, что результаты внушают оптимизм и демонстрируют гибкость престижных мест розничной торговли.
Аренда на самых дорогих торговых улицах, по его словам, сохраняла относительную стабильность, однако у ряда рынков в Европе и Северной Америке наблюдалась тенденция к снижению. Зато Азиатско-Тихоокеанский регион чувствует себя бодро: аренда свыше 80% торговых точек либо выросла, либо сохраняет стабильность.
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