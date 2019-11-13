Столешников переулок становится все более доступным Опубликован рейтинг дорогих торговых улиц мира по версии Cushman & Wakefield

Топ торговых улиц 31-го рейтинга Cushman & Wakefield практически не изменился на фоне относительной стабильности размера арендной платы. По оценкам консалтинговой компании, самой дорогой улицей мира второй год подряд остается Козуэй-Бэй в Гонконге. Столешников переулок в Москве вновь вошел в топ-20, однако опустился на одну позицию из-за удешевления аренды торговых площадей на 2%.

Международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield опубликовала ежегодный рейтинг дорогих торговых улиц мира «Main Streets Across the World». В очередной рейтинг вошли 448 торговых улиц в 68 странах мира. По сравнению с предыдущим годом изменений в составе топ-10 не произошло, лишь незначительно изменился порядок.

Так, второй год подряд самой дорогой торговой улицей мира остается Козуэй-Бэй в Гонконге, где аренда обходится в €25 965 за квадратный метр в год. С прошлого года стоимость аренды торговых помещений на этой улице подорожала на 2,3%. Правда, стоит учитывать, что данные для рейтинга собирались по июнь нынешнего года включительно, и, соответственно, в них не учитывается ситуация в Гонконге, где на фоне продолжающихся несколько месяцев акций протеста резко сократилось число туристов и, как следствие, упали розничные продажи.

В топ-10 также вошли:

Пятая авеню в Нью-Йорке, стоимость аренды с прошлого года там не изменилась и составляет €21 295 за кв. м в год);

Нью-Бонд-стрит в Лондоне (аренда подорожала на 2,3%, до €16 222), вновь оказавшаяся самой дорогой торговой улицей Европы;

Елисейские Поля в Париже (€13 992);

Виа Монтенаполеоне в Милане (+1,5%, €13 700);

Гиндза в Токио (€11 838);

пешеходная часть Питт-стрит в Сиднее, где стоимость аренды за год выросла значительнее всего среди улиц, вошедших в топ-20,— на 17,9% — и составляет €10 185;

Банхофштрассе в Цюрихе (€8195);

Мёндон в Сеуле (стоимость аренды там даже упала на 1,5%, из-за чего эта улица переместилась в рейтинге с 8-го на 9-е место, €8163);

Кольмаркт в Вене (+2,5%, €4860).

Столешников переулок в Москве сохранил место в топ-20, но уже вплотную приблизился к ее границе. Так, если в 2017 году он занимал 15-е место, в 2018-м году — 18-е, то в этом году опустился на 19-е.

Стоимость аренды в Столешниковом снизилась на 2% и составила €2728.

Комментируя в целом ситуацию с арендой площадей на крупнейших торговых улицах мира, автор рейтинга — глава отдела исследований по региону Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) Даррен Йейтс отмечает, что результаты внушают оптимизм и демонстрируют гибкость престижных мест розничной торговли.

Аренда на самых дорогих торговых улицах, по его словам, сохраняла относительную стабильность, однако у ряда рынков в Европе и Северной Америке наблюдалась тенденция к снижению. Зато Азиатско-Тихоокеанский регион чувствует себя бодро: аренда свыше 80% торговых точек либо выросла, либо сохраняет стабильность.

Алена Миклашевская