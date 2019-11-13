Тренер ЦСКА дисквалифицирован за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на один матч и еще на один — условно. Также тренер должен выплатить 100 тыс. руб. штрафа. Поводом для дисквалификации стал инцидент, произошедший 10 ноября во время матча с ФК «Сочи» (3:2), когда тренер нецензурно высказался в адрес арбитра Станислава Васильева.

Напомним, в перерыве, перед выходом на поле Виктор Гончаренко в подтрибунном помещении решил высказать претензии арбитру, чьей работой он был недоволен (ЦСКА после первого тайма проигрывал 1:2). «Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо делайте попроще, хорошо, да? Хорошо? Потому что вы прекрасно научились, *** (блин.— “Ъ”), отвечать, так вы, *** (блин.— “Ъ”), принимайте критику, которую вам говорят, хорошо? Потому что вы с такими лицами отвечаете, что *** (ужасно.— “Ъ”)»,— сказал тренер (цитата по Sports.ru). Этот эпизод попал в эфир телеканала «Матч Премьер».

Позднее Виктор Гончаренко признал, что «общался с судьями на повышенных тонах». В своем официальном заявлении, опубликованном пресс-службой ЦСКА, тренер при этом отметил, что «не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров». «Подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы»,— добавил он.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам, что комитет решил возбудить в отношении тренера дело из-за «оскорбительного поведения с использованием ненормативной лексики». Комиссия постановила, что до конца сезона Виктор Гончаренко будет на испытательном сроке.

«Тренер сам объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судей и напряженным графиком игр. Он сам признал, что такое поведение недопустимо, в СМИ были заявление и извинения тренера. Мы приняли это во внимание, но тренер дисквалифицирован на один реальный матч и второй условно, штраф — 100 тыс. руб.»,— сообщил господин Григорьянц (цитата по «РИА Новости»).