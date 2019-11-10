ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голы забили: Андрей Мостовой (7), Дмитрий Полоз (45) — Миха Мевля (16, автогол), Иван Обляков (52), Федор Чалов (55).

ЦСКА с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» с 13 очками на последней, 16-ой строчке. 24 ноября в рамках 17-го тура РПЛ «Сочи» сыграет в гостях с «Уфой», ЦСКА в тот же день примет «Крылья Советов».