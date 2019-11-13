Disney+ сообщает об «устаревших культурных взглядах» перед показом некоторых мультфильмов

Стриминговый сервис Disney+ перед показом некоторых классических мультфильмов компании показывает дисклеймер, где предупреждает, что, хотя картины и показываются в оригинальном виде, они могут содержать устаревшие взгляды на культурные нормы, сообщает Mashable.

Подобный дисклеймер стал появляться перед такими мультфильмами, как «Книга джунглей», «Дамбо», «Леди и Бродяга», «Питер Пэн», «Коты-аристократы». Эти фильмы подвергаются критике за расистские взгляды: к таким, например, относится отображение черных воронов в «Дамбо», орангутана Короля Луи из «Книги джунглей» или сиамских кошек в «Леди и Бродяге».

При этом один из самых печально известных примеров расистских взглядов — фильм «Песня Юга» 1946 года вообще не попал в сервис. Ранее Disney предупреждала, что не собирается снова выпускать фильм ни в каком виде.

Отметим, Warner Bros., перед показом старых мультфильмов показывает гораздо более жесткое предупреждение: «мультфильмы, которые вы собираетесь увидеть, являются продуктом своего времени. Они могут отображать этические или расовые предрассудки, которые были в порядке вещей в американском обществе. Они были неправильны тогда и неправильны сейчас».

Евгений Федуненко