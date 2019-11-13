Решение суда о признании Валерия Савина невиновным оставлено в силе

Приговор бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину, экс-заместителю главы администрации города Ирине Ширшиной и замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяне Титковой оставлен без изменений. Такое решение вчера принял Пензенской областной суд, рассмотревший апелляционные жалобы адвокатов подсудимых.

Бывших чиновников обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд первой инстанции оправдал господина Савина и переквалифицировал статьи Ирине Ширшиной и Татьяне Титковой. Ранее недовольство приговором высказывала и областная прокуратура.

Напомним, Валерий Савин обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), Ирине Ширшиной вменялись мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ), Татьяне Титковой — мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года Валерий Савин получил в собственность без конкурса принадлежащий муниципалитету земельный участок площадью 884 кв. м и стоимостью 460 тыс. руб. в СНТ «Искра». Право на участок чиновник якобы приобрел на основании подложных документов, подготовленных Ириной Ширшиной и Татьяной Титковой, предположили следователи. Это выяснилось по итогам проверки прокуратуры Ленинского района Пензы.

Госпожа Ширшина обвинялась также в том, что требовала от коммерческой организации 500 тыс. руб. на приобретение игрушек для городской новогодней елки за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в Пензе. Эти действия следствие квалифицировало как превышение должностных полномочий. Дополнительно ей вменялась организация проверок ряда объектов коммерческой недвижимости с целью признания зданий незаконными постройками, что было расценено следствием как воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Сергей Петунин