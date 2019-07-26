Оправдания не принимаются

Пензенская прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор бывшему вице-губернатору области Валерию Савину, а также проходившим с ним по одному уголовному делу замглавы администрации Пензы Ирины Ширшовой и замдиректора МУП ­«ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой. Господина Савина обвиняли в мошенничестве, но Ленинский районный суд полностью оправдал его. Дела в отношении чиновниц администрации переквалифицировали, что позволило им избежать наказания в связи с истечением сроков давности. Обвинение будет настаивать на новом рассмотрении данного дела новым составом суда. Защита уже направила возражение на апелляционное представление прокуратуры.

Прокуратура Пензенской области настаивает на отмене вынесенных 28 июня приговоров бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину, заместителю главы администрации Пензы Ирине Ширшиной и заместителю директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяне Титковой и направлении дела на новое рассмотрение новым составом суда. Об этом „Ъ“ рассказала старший помощник прокурора региона по правовому обеспечению Ольга Волчихина. По ее словам, надзорное ведомство не согласно с оправданием господина Савина, частичным оправданием госпожи Ширшиной, а также переквалификацией статей госпожи Ширшиной и госпожи Титковой на более мягкие, что позволило им избежать наказания в связи с истечением срока давности по делу.

Напомним, Валерий Савин обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), Ирине Ширшиной вменялись мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ), Татьяне Титковой — мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года Валерий Савин получил в собственность без конкурса принадлежащий муниципалитету земельный участок площадью 884 кв. м и стоимостью 460 тыс. руб. в СНТ «Искра». Право на участок чиновник якобы приобрел на основании подложных документов, подготовленных Ириной Ширшиной и Татьяной Титковой, предположили следователи. Это выяснилось по итогам проверки прокуратуры Ленинского района­ Пензы.

Госпожа Ширшина обвинялась также в том, что требовала от коммерческой организации 500 тыс. руб. на приобретение игрушек для городской новогодней елки за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в Пензе. Эти действия следствие квалифицировало как превышение должностных полномочий. Дополнительно ей вменялась организация проверок ряда объектов коммерческой недвижимости с целью признания зданий незаконными постройками, что было расценено следствием как воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Валерий Савин был уволен из областного правительства в ноябре прошлого года. Все подсудимые на протяжении предварительного и судебного следствия не признавали свою вину.

Суд переквалифицировал действия Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой, благодаря которым Валерий Савин якобы получил земельный участок, с мошенничества на служебный подлог. Превышение полномочий госпожой Ширшиной было переквалифицировано на препятствие предпринимательской деятельности, а эпизод с проверками признан недоказанным.

Факт мошенничества со стороны Валерия Савина также признан недоказанным.

Адвокат Валерия Савина Алексей Шуварин, выступая на прениях, уточнил, что представители СНТ «Искра» заявляли, что не обладают информацией о статусе земельных участков в товариществе, а значит, и господин Савин, пытаясь узаконить землю, не знал, что она принадлежит муниципалитету и может быть приобретена только по результатам конкурса.

В пресс-службе Ленинского районного суда Пензы пояснили, что анализ доказательства по уголовному делу в их совокупности в отношении господина Савина показал, что доводы обвинения «носят предположительный характер», а доказательства, приведенные в обвинительном заключении, «не дают оснований для вывода о виновности» ­подсудимого.

В итоге с вице-губернатора были сняты обвинения, а чиновницы освобождены от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ­ответственности.

В областной прокуратуре уточнили, что государственное обвинение еще не получило на руки протокол судебного заседания. Он до сих пор не готов из-за большого объема — в деле насчитывается порядка 50 томов. «Мы полагаем, что документ сможем получить на руки в первой половине августа. После ознакомления с ним апелляционное представление, которое подано в областной суд, будет дополнено»,— рассказала Ольга Волчихина.

Адвокат Валерия Савина заявил, что не намерен подавать апелляционную жалобу на приговор, поскольку его доверитель согласен с ним, однако он направил возражение на представление прокуратуры, в котором просит оставить приговор в силе.

Адвокат Ирины Ширшиной Алексей Агафонов сообщил, что подал предварительную апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции. Он намерен добиваться полного оправдания своего доверителя. «Госпожа Шишина не признала себя виновной. В деле очень много доказательств ее невиновности»,— уточнил он.

Марина Ковалева