ЕЦМЗ оштрафовали после отравления детей в нижегородской школе №47

Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ, Нижний Новгород, поставщик питания для школ и детсадов) оштрафовано на 35 тыс. руб. за нарушения санитарного законодательства, которые обнаружили во время расследования группового отравления детей в школе №47 (Советский район). Материалы проверки управление Роспотребнадзора направило в следственные органы.

За нарушения также оштрафованы на 5 тыс. руб. заведующий производством ЕЦМЗ, на 3 тыс. руб. – директор школы №47, по данным сайта учреждения должность занимает Наталья Новикова.

Напомним, массовое заражение учащихся дизентерией было зарегистрировано в октябре. Всего заболели 26 детей, из них четверо были госпитализированы. Управление Роспотребнадзора установило, что источником инфекции стал сотрудник школьного пищеблока. После появления информации об инциденте в СМИ прокуратура Нижегородской области и региональное следственное управление СК сообщили о проведении проверок.

В ходе расследования специалисты управление Роспотребнадзора выяснили, что в производственных цехах скопились мухи, контроля за условиями хранения не продуктов не было, оборудование не было промаркировано. В восьми смывах из 38 были обнаружены бактерии группы кишечных инфекций.

Добавим, что феврале ЕЦМЗ уже был выписан штраф в размере 150 тыс. руб. за массовое отравление школьников. Тогда 14 учащихся школы №139 заболели инфекцией из-за некачественной еды – в пробах продуктов обнаружили кишечную палочку.

Анастасия Еремина