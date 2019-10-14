Следователи проводят проверку по факту массового отравления в нижегородской школе №47

Нижегородское следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о групповом заболевании острой кишечной инфекцией учащихся школы №47 в Советском районе города. Как сообщает ведомство, следователи выехали на место происшествия. Изымается необходимая документация, образцы воды и продуктов, которые использовали для приготовления блюд.

Ранее стало известно, что учащиеся школы №47 с 11 октября начали обращаться за медицинской помощью с одинаковыми симптомами. По данным на 13 октября, отравились 26 детей, из них четверо госпитализированы. Школа находится на карантине, учебный процесс приостановлен.

Анастасия Еремина