В нижегородской школе №47 острой кишечной инфекцией заболели 26 учеников

В нижегородской школе №47 (Советский район) объявлен карантин в связи со вспышкой острой кишечной инфекции. Как сообщает пресс-служба мэрии, заболевшими числятся 26 учеников, из них четверо госпитализированы.

Обращаться за медицинской помощью дети начали вечером 11 октября, у всех учащихся наблюдаются одинаковые симптомы. Помещения школы сейчас дезинфицируют. Сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы с рук работников пищеблока, с оборудования, столов, посуды. Специалисты проанализируют водопроводную воду и пробы приготовленной еды от 10 и 11 октября.

Анастасия Еремина