Глава ВЦИОМа: нет ничего хуже диктатуры общественного мнения

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что нет ничего хуже, чем диктатура общественного мнения, потому что правительству тогда придется «плясать под дудку меняющихся настроений». В интервью «Комсомольской правде» он также рассказал, что большинство людей позитивно воспринимают советскую модель из-за стабильности.

«Нет ничего хуже, чем диктатура общественного мнения. Представьте, если правительство будет плясать под дудку меняющихся настроений и запросов. Ведь настроение можно поменять в течение одного дня — появится новая информация... Возьмут и какое-то видео пятилетней давности выдадут за новость дня. И на этом фоне попытаются качнуть общественное мнение»,— сказал господин Федоров. По его словам, такое периодически происходит. В качестве примера он привел сообщения, что власти якобы скрывали информацию о гибели людей в «Зимней вишне».

ВЦИОМ не проводил замеры по желанию людей вернуться в СССР. По мнению Валерия Федорова, за возвращение проголосовали бы не больше половины граждан. «Как говорят: фарш невозможно провернуть назад. И люди у нас в общем-то здравомыслящие. При всей ностальгии и тяге к справедливости понимают, что невозможно уже вернуться»,— сказал глава ВЦИОМа.

Господин Федоров считает, что в СССР многие хотели свободы и они не хотели жить в зарегулированном обществе. «А сегодня, наоборот, большинству этого не хватает. Потому что бремя свободы, когда никто за тебя не отвечает,— оно очень тяжелое»,— сказал глава ВЦИОМа.

Ранее ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры провели эксперимент и узнали у россиян, кого из киногероев они хотели бы видеть президентом. Два первых места заняли Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны» и Преображенский из «Собачьего сердца».

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