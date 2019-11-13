В 2019 году антимонопольная служба выявила в Петербурге 15 картелей

С начала текущего года на торгах в Петербурге было выявлено 15 картелей. По итогам 2018 года всего их было зафиксировано 17, а в 2017 году — семь. При этом штрафов за нарушения закона о конкуренции год назад было назначено на сумму 8,57 млн рублей, а в 2019 году — уже на 59,1 млн руб. Такие данные были озвучены Санкт-Петербургским УФАС на пресс-конференции, посвященной борьбе с картелями, в среду, 13 ноября.

По статистике, больше всего картелей было выявлено при проведении аукционов в сферах социального питания, поставки лекарств и медицинского оборудования, а также при организации праздничных мероприятий и выполнении ремонтных и строительных работ.

Ранее “Ъ-СПб” писал о трех выявленных в Петербурге картелях на рынке соцпитания на общую сумму более 73 млн руб. и о так называемом «праздничном» картеле на 12 млн руб. Также УФАС подтвердило наличие в городе «снежного» картеля на торгах по уборке городских улиц.