Антимонопольная служба подтвердила наличие «снежного картеля» в Петербурге

В пятницу, 18 октября, состоялось заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС, на котором было оглашено решение о наличии нарушений закона о защите конкуренции в действиях СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс» и комитета по благоустройству Петербурга на торгах по уборке городских улиц.

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, в ходе расследования были изучены 39 торгов (с 2016 по 2019 годы) на общую сумму более 24 млрд руб. В итоге комиссия УФАС установила, что перечисленные предприятия согласовали с органом госвласти свои действия и фактически имитировали конкурентную борьбу на аукционах, разделив между собой территорию города по административно территориальным районам. При этом заявки на участие в конкурсах готовились одними и теми же лицами. Все это привело к укрупнению торгов и устранению конкуренции на них.

По признакам состава преступления, предусмотренного ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции) материалы дела будут переданы в управление экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что рассмотрение дела о возможном наличии «снежного картеля» в Петербурге УФАС откладывало несколько раз.