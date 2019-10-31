Суд оштрафовал участников «праздничного картеля» в Петербурге на 12 млн рублей

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Санкт-Петербургского УФАС, вынесенного в отношении администраций Красногвардейского, Невского и Фрунзенского районов города, а также компаний ООО «Альянс», ООО «Перфект», ООО «Статус», ООО «Содружество» по делу об организации «праздничного картеля». Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Напомним, что в ноябре прошлого года антимонопольная служба выявила наличие картельного сговора на 27 аукционах на проведение праздничных мероприятий. Участники картеля были оштрафованы на 9,2 млн рублей и обжаловали данное решение УФАС, однако арбитражные суды первой и второй инстанции подтвердили законность и обоснованность решения антимонопольного органа. При этом участников «праздничного картеля» дополнительно оштрафовали почти на 2,9 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что общая сумма закупок на проведение праздничных мероприятий с 2015 по 2018 годы составила более 110 млн руб.