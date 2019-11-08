Антимонопольщики выявили третий по счету картель на рынке соцпитания в Петербурге

Санкт-Петербургское УФАС вынесло решение о нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции со стороны ООО «Квадрат», ООО «Нур» и ООО «Ленагропром». Как установил антимонопольный орган, данные организации стали участниками картельного сговора при участии в торгах на оказание услуг по организации питания в 2018 году в образовательных учреждениях Курортного района Петербурга на общую сумму более 2,3 млн рублей.

Как сообщили в УФАС, указанные компании, в частности, подавали заявки с одного и того же ip –адреса, при этом документы были поданы в один день одним и тем же автором. При этом снижение начальной (максимальной) цены контракта на торгах, в которых принимали участие эти организации, было минимальным.

По результатам расследования в отношении ООО «Квадрат», ООО «Нур», ООО «Ленагропром» будут назначены административные штрафы.

Отметим, что это уже третий по счету картель на рынке соцпитания в Петербурге, выявленный УФАС. Ранее подобные сговоры организовывали АО «КСП Василеостровского района», АО «Фирма Флоридан» и ООО «Воскресенье» (на сумму свыше 65,5 млн руб.), а также ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад» и ООО «Специализированная торговая компания» (более 5,6 млн руб.).

Помимо этого, как сообщал “Ъ-СПб”, антимонопольная служба продолжает рассматривать аналогичное дело о торгах на организацию детского питания в Колпинском районе Петербурга с участием ряда компаний и районной администрации на общую сумму более 650 млн руб.