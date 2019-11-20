Биометрия в иных областях

Сегодня технологии биометрической идентификации личности начинают использоваться не только в финансовой сфере, но и в повседневной жизни граждан. Например, сейчас рассматривается возможность использования биометрии лица для подтверждения возраста при онлайн-торговле алкоголем. Единая биометрическая система связана с федеральным порталом госуслуг, на котором хранятся подтвержденные данные 65 млн граждан. Благодаря этому можно однозначно идентифицировать, что покупателю исполнилось 18 лет. Ритейлеры и родители могут быть уверены, что дети или подростки не смогут дистанционно приобрести алкоголь. Такая же технология может применяться и на кассах магазинов одновременно с оплатой товара. Крупные торговые сети уже обсуждают такую возможность.

С использованием биометрических данных можно автоматизированно получать именные электронные пропуска (беджи) и быстро проходить на мероприятия (система Fast Track) и в различные учреждения. Достаточно посмотреть в камеру или приложить ладонь — система сама определит наличие человека в списках посетителей. В будущем такая же система может быть внедрена в аэропортах. Эту систему оценили зарегистрированные в ЕБС посетители Форума финансовых технологий Finopolis, который прошел в октябре 2019 года. В ходе мероприятия Fast Track зафиксировал 1,5 тыс. проходов — каждый пятый участник прошел на форум по биометрии, не предъявляя бедж.

Уверен, граждане по достоинству оценят биометрические платежи без карт, смартфонов и паспорта. В ближайшие годы мы планируем увеличить число продуктов и сервисов, в основе которых лежит биометрия.

Иван Беров, директор по цифровой идентичности «Ростелекома»