Индикаторы

Кредиты идут на рекорд

Общий объем выданных российскими банками кредитов частным лицам за девять месяцев 2019 года вырос на 1,9 трлн (12,8%), до 16,7 трлн руб., следует из данных ЦБ. В сентябре было установлено сразу несколько рекордов на рынке ипотеки. Количество и объем кредитов на покупку жилья, выданных за месяц 30 крупнейшими банками, оказались самыми высокими с начала года (более 100 тыс. кредитов на 225 млрд руб.). Средняя ставка при этом оказалась самой низкой (9,63% годовых), а средний размер — самым высоким (2,24 млн руб.).

О новых технологиях предоставления кредитов читайте в статье «Плати лицом».

Инвестиции пополняют счета

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — новый продукт для российского финансового рынка — становятся все популярнее. Этим летом число открывших подобные счета превысило миллион и к началу ноября достигло 1 294 287 человек. Участники рынка связывают ажиотаж как с изменившейся денежно-кредитной политикой ЦБ и банков, так и с доходностями, которые в этом году демонстрируют вложения в акции и облигации.

Подробнее об ИИС читайте в статье «Замена инструментов».

Австралийские коучи круче

Больше всех зарабатывают тренеры личностного роста в Австралии и Океании, утверждают аналитики ICF Global Coaching Study. По их данным, там среднегодовой доход коуча составляет $73 100. На втором месте — североамериканцы с результатом $61 900. На третьем — специалисты Западной Европы ($55 300). Замыкают рейтинг коучи Восточной Европы ($18 400). Миллион долларов, что получил в качестве гонорара на своем московском выступлении Тони Роббинс — самый высокооплачиваемый коуч мира — далеко не самая высокая для него лично планка.

Сколько зарабатывают Тони Роббинс и его коллеги, читайте в статье «Ярмарка самосовершенствования».

Горнолыжный отдых дорожает

Пожалуй, самым дорогим для россиян в этом сезоне станет горнолыжный отдых в Италии — стоимость тура туда этой зимой составит в среднем 124 630 руб., хотя год назад достигала 178 063 руб. На втором месте среди самых дорогих направлений, судя по подсчетам Level.Travel,— отдых в Австрийских Альпах (115 424 руб.). На третьем — на курортах Андорры (108 540 руб.).

Подробнее о ценах бронирования зимнего отдыха читайте в статье «Отпуск на пике».