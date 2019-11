Ярмарка самосовершенствования

Они харизматичны, самоуверенны и передают эту уверенность всем, кто их слушает. Они оказывают помощь в выборе карьеры, переходе на другое место работы, дают советы по началу бизнеса, объясняют, как стать более организованным, усовершенствовать свои навыки маркетинга и продаж, улучшить отношения с детьми, родителями, противоположным (или своим) полом, похудеть, добиться успеха в любой другой сфере жизни, понять смысл жизни. Коучи.

Интернет переполнен статьями о том, что такое коучинг, как он работает, кому он может помочь и, безусловно, помогает, о том, как выбрать коуча, о том, как самому стать коучем. На последнюю тему пишут чаще всего практикующие коучи или кто-то по их заказу. Путь к успеху в их изложении выглядит так: пройти курс обучения у конкретного коуча или на курсах, после чего получить сертификат и выйти в свободное плавание. Писать книги по совершенствованию, читать мотивационные лекции, проводить семинары и тренинги, создавать сайты и приложения для смартфона, записывать аудиокурсы и подкасты, работать с частными и корпоративными клиентами лицом к лицу и по скайпу. А дальше все зависит только от тебя, ты сможешь, ты успешный и сильный, ты достигнешь того, чего ты на самом деле достоин, раскроешь свой внутренний потенциал, ты добьешься, просто поверь в себя… Но данная статья не об этом. А о деньгах.

Маркетинговое агентство Market Research.com в 2016 году оценило мировой рынок индустрии самосовершенствования и развития личности в $9,9 млрд и спрогнозировало его ежегодный рост на 5,6% — до $13,2 млрд в 2022 году.

В профессии коуча есть большой плюс и большой минус. Начнем с плюса. Для того чтобы начать работать коучем, не нужно по большому счету ничего. Ни стартового капитала, ни образования, ни справки о профессиональной подготовке. Если очень хочется, такую справку можно, конечно, получить. Курсов по обучению коучей существует чуть меньше, чем самих коучей. Но человеку без справки работать коучем не запрещено.

Вторая новость — плохая. Подавляющее большинство учителей жизни, вопреки распространенному мнению, зарабатывают не очень много, а то и вовсе мало. Кое-кто имеет другое место работы, а коучингом подрабатывает от случая к случаю. Но, как в любой творческой профессии, а коучинг, безусловно, профессия творческая, лишь некоторые счастливцы получают за свой талант большие деньги.

Рассмотрим биографии нескольких таких счастливцев. Они, если присмотреться, могут дать большее представление о профессии коуча, чем любые книжки-бестселлеры по самосовершенствованию, написанные лучшими коучами мира.

Исполин

Тони Роббинс во врем конференции в Сан-Франциско Фото: Bloomberg via Getty Images

Самым высокооплачиваемым и популярным коучем в мире принято считать Тони Роббинса. В России он стал широко известен после прошлогоднего выступления в московском спорткомплексе «Олимпийский». Билеты на его шоу стоили от 30 тыс. до 500 тыс. руб., а гонорар самого Тони составил $1 млн. В соцсетях поднялась настоящая буря с сотнями тысяч отзывов в диапазоне от «феноменальный успех» до «необъяснимый лохотрон». В этом году Роббинс должен был приехать в российскую столицу снова, уже продавались билеты, но выступление было отменено. Вряд ли это сильно ударит по кошельку знаменитого коуча. В США он получает больше жалкого миллиона долларов, полученного в Москве.

Энтони Джей Махаворич родился в Северном Голливуде, штат Калифорния, в семье хорватских иммигрантов 29 февраля 1960 года. Его родители развелись, когда ему было семь лет. Мать впоследствии неоднократно выходила замуж. Тони получил фамилию одного из ее мужей, Джима Роббинса. Из-за того что мать злоупотребляла алкоголем и таблетками, Тони еще в школьные годы приходилось работать, чтобы обеспечивать себя, сестру Тару и брата Маркуса. В старшей школе из-за аденомы гипофиза Тони Роббинс неожиданно вырос на 25 см (его рост сейчас составляет 2 м 1 см).

Тони было 17 лет, когда мать выгнала его из дома. Учиться в колледже он не стал, нужно было зарабатывать деньги. Сначала он работал в клининговой фирме своего дяди, убираясь по ночам в помещениях банков. Но по просьбе матери дядя его уволил. Следующую работу он нашел по объявлению в газете — ходить по домам и продавать людям абонементы на музыкальные концерты в клубе. Роббинс показал себя успешным продавцом. Однажды один из клиентов сказал ему: «Ты очень талантлив, ты можешь использовать свои способности, чтобы менять жизнь людей к лучшему». Послушав совета, Тони отправился на семинар мотивационного оратора Джима Рона. После окончания семинара юноша подошел к Рону, сказал, что хочет работать у него. И получил эту работу.

Самые известные и богатые мотивационные ораторы мира. Топ-8 Имя Дата рождения Место рождения Оценка состояния ($ млн) 1 Тони Роббинс 29.02.1960 Северный Голливуд, США 500 2 Деймонд Джон 23.02.1969 Нью-Йорк, США 300 3 Дипак Чопра 22.10.1946 Нью-Дели, Индия 50 Ариана Хаффингтон 15.07.1950 Афины, Греция 50 5 Брайан Трейси 05.01.1944 Шарлоттаун, Канада 16 6 Саймон Синек 09.10.1973 Лондон, Великобритания 15 7 Лес Браун 17.02.1945 Либерти-Сити, США 12 Мел Роббинс 06.10.1968 Канзас-Сити, США 12 9 Джон Максвелл 20.02.1947 Гарден-Сити, США 10 Робин Шарма 16.06.1964 Порт Хоксбери, Канада 10 открыть таблицу в новом окне Оценки состояния приведены по данным сайта Celebrity Net Worth, в рейтинг включены только те персоны, для которых коучинг является одним из главных занятий.

В 18-летнем возрасте, рекламируя семинары Джима Рона компаниям в Лос-Анджелесе, Роббинс зарабатывал неплохие для молодого человека деньги — $3 тыс. в месяц. В 19 лет он уже не околачивал чужие пороги, а работал по телефону из собственного кабинета — за $10 тыс. в месяц.

Прошло пару лет, и Роббинс впал в депрессию. У него не осталось друзей, он сильно потолстел, потерял интерес к жизни. Днями напролет, сидя в своей квартире, смотрел сериалы. Вскоре пришел к решению — работать на себя. Собственные семинары по самосовершенствованию он начал проводить, когда ему было всего 22 года. Он познакомился с Джоном Гриндером, одним из создателей тогда еще малоизвестного нейролингвистического программирования. Изучил эриксоновский гипноз. Научился ходить по раскаленным углям. Все это Роббинс использовал в своих семинарах. К 24 годам он стал безумно популярен. Его приглашали на телешоу, на его семинары записывались на несколько месяцев вперед. В 26 он выпустил свою первую книгу «Беспредельная власть», ставшую бестселлером. Пять последующих книг также стали бестселлерами.

В девяностые он уже был мультимиллионером и любимцем миллионов, а также духовным гуру элиты. К нему обращались за советами Билл Клинтон, Маргарет Тэтчер, Нельсон Мандела, Франсуа Миттеран и принцесса Диана.

Однажды он подвозил на самолете Михаила Горбачева и задал ему несколько вопросов о том, как закончилась холодная война.

В Голливуде его услугами пользовались Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Памела Андерсон, Джулия Робертс, Энтони Хопкинс, Леонардо Ди Каприо. Из звезд спорта его советы слушали Уэйн Гретцки, Андре Агасси, Серена Уильямс.

Тони Роббинс рано оценил силу интернета и начал раздавать советы через глобальную компьютерную сеть.

В 2007 году Тони Роббинс занял 67-е место в рейтинге Top Celebrity 100 журнала Forbes с годовым доходом $30 млн. В 2019 году его личное состояние было оценено в $500 млн. Его деньги вложены не только в индустрию самосовершенствования. Он является основателем или партнером более чем 30 компаний, работающих в таких сферах, как высокие технологии, спорт, киберспорт и гостиничный бизнес. Общий годовой оборот этих компаний превышает $5 млрд. Созданный Тони Роббинсом и носящий его имя благотворительный фонд ежегодно на День благодарения, Пасху и Рождество раздает еду более чем 500 тыс. малоимущих.

Сын священника

Коуч Джеймс Рей Фото: Pool, Jack Kurtz, AP

Джеймса Артура Рэя одно время считали «преемником» Тони Роббинса на месте коуча номер один в США. Несмотря на непростой жизненный путь, сам Рэй, похоже, все еще пытается достичь этой цели.

Джеймс Артур Рэй родился 22 ноября 1957 года в штате Оклахома в семье священника. По его собственным словам, в детстве он испытывал сильный дискомфорт от того, что его отец отдает всю душу работе, помогает огромному числу людей, но при этом не может найти деньги, чтобы сводить сына к парикмахеру или купить ему бейсбольную варежку. К слову, по отзывам знавших Рэя, это неправда — мальчик всегда был хорошо одет.

Коучинг в цифрах Читать далее

Бросив колледж, Рэй сменил несколько мест работы, пока не попал в отдел продаж компании AT&T, где сделал небольшую карьеру, попав в группу инструкторов, ведущих деловые тренинги.

Известность пришла к нему в 2006 году после выхода на экраны фильма «Тайна» (Secret). В этом культовом фильме последователей философии New Age звучит интервью с Рэем.

В 2007 году Джеймс Рэй получил награду международной образовательной организации Toastmasters International за выдающиеся лидерские и коммуникационные навыки.

Джеймс Рей выступает с речью во время оглашения ему приговора в непредумышленном убийстве Фото: Rob Schumacher, Pool, AP

Выпущенная им в 2008 году книга «Гармоничное богатство» (Harmonic Wealth: The Secret to Attracting the Life You Want) вошла в список бестселлеров по версии The New York Times. Первый тираж — 200 тыс. экземпляров — разлетелся моментально. Журнал Fortune посвятил ему статью «Человек, который будет Роббинсом, Кови и Чопрой». Автор статьи с восторгом отзывался о новичке, ворвавшемся в высококонкурентный мир ораторов-мотиваторов, и предрекал ему великое будущее. В статье описывается двухдневный семинар Джеймса Рэя в конференц-центре города Арлинготон в штате Техас. Несколько сот человек заплатили по $1297 за то, чтобы провести уикенд в компании Рэя. Вот что они слышали со сцены: «Я могу помочь вам делать деньги. Деньги — это просто. Но если вы полностью забросите другие сферы вашей жизни, они вернутся и укусят вас за задницу, сильно укусят. Стабильность — вот в чем суть. Эта концепция называется гармоничным богатством».

Рэй рассказывал о гармоничном богатстве в популярных телешоу, в том числе у Опры Уинфри и у Ларри Кинга, его включали в состав жюри конкурса красоты «Мисс Америка».

В 2009 году принадлежащая Рэю компания James Ray International вошла в рейтинг 500 самых быстрорастущих компаний США, составляемый деловым журналом Inc. Темпы роста составили 547% за год, а годовой доход достиг $9,4 млн.

Число практикующих коучей и менеджеров, использующих навыки коучинга Практикующие коучи Менеджеры, использующие навыки коучинга Коучинговое сообщество Северная Америка 17500 3100 20600 Латинская Америка и Карибский бассейн 4000 1000 5000 Западная Европа 18800 2700 21400 Восточная Европа 4500 1500 6000 Ближний Восток и Африка 2400 700 3100 Азия 3700 1500 5200 Австралия и Океания 2400 400 2800 Весь мир 53300 10900 64100 открыть таблицу в новом окне Источник: 2016 ICF Global Coaching Study. Цифры приведены с округлением до ближайшей сотни, поэтому окончательный итог может отличаться от суммы слагаемых.

Цена участия в проводимых им многодневных ритритах «Духовный воин» дошла до $10 тыс. с человека. За эти деньги он выводил участников семинаров из зоны комфорта с помощью поста, медитации и физических упражнений на выносливость.

Доказывая превосходство духа над физической силой, Рэй заставлял участников своих семинаров ходить по раскаленным углям и ломать доски и кирпичи ребром ладони. Одним из упражнений на семинарах было пребывание в традиционной индейской парной. Этому предшествовало другое упражнение — «просьба о видении»: участник должен был провести 36 часов на природе, не выходя из круга диаметром 3 м, без воды и питья.

Однажды участник семинара потерял в парной сознание. Коуч не обратил на это особого внимания. 8 октября 2009 года двое «духовных воинов» умерли в парной от остановки сердца. Восемнадцать человек были госпитализированы с ожогами, проблемами с дыханием, признаками обезвоживания. Еще один участник семинара скончался неделю спустя. Джеймс Рэй был арестован и осужден на два года тюрьмы за непредумышленное убийство. Кроме свободы Рэй потерял все деньги.

Практически весь срок коуч провел в камере-одиночке — из соображений обеспечения его безопасности. Другие заключенные оскорбляли Рэя и угрожали ему убийством.

Выйдя на свободу, Джеймс Рэй вернулся к коучингу. На своем сайте он заявляет, что намерен «позитивно воздействовать минимум на 1 млрд людей и компаний во всем мире».

Польский гастарбайтер

Самый востребованный и высокооплачиваемый коуч в Великобритании Майкл Серва Фото: Michael Serwa / Facebook

Самым востребованным и самым высокооплачиваемым коучем в Великобритании считается Майкл (урожденный Михал) Серва. В 17 лет он бросил школу в Польше, приехал на автобусе в Великобританию и первые две недели жил в сквоте в Лондоне. Продолжать образование он так и не стал, зато живет сейчас в собственном пентхаусе в престижном лондонском районе Мейфэр, где самая дешевая квартира стоит больше £1 млн. Зарабатывает Серва, по его собственному утверждению, около £500 тыс. в год как коуч богатых и знаменитых британцев. О нем писали The Times, Guardian, Forbes, GQ, делали репортажи BBC и Sky News.

Британский коуч Майкл Серва Фото: Michael Serwa / Facebook

В детстве Михал мечтал стать психологом. Но узнал, что для этого нужно поступать в мединститут, а там придется резать лягушек. Поскольку он не выносит вида крови, от идеи пришлось отказаться. О психологии Серва снова вспомнил уже в Лондоне, после того как его уволили из одежного бутика по сокращению штатов. Он создал сайт и начал предлагать свои услуги по психологическому консультированию по цене £20 за два часа. За три месяца ему удалось найти 20 клиентов. Каждые полгода-год он удваивал свою ставку. Сейчас за такую двухчасовую сессию он получает £2 тыс. За некоторых клиентов платят их компании.

Коучи о деньгах Читать далее

Но чаще речь идет не о нескольких сессиях. Клиент платит мистеру Серве фиксированную сумму (от £3 тыс. до £30 тыс.) за год работы. За эти деньги он получает возможность раз в две недели встречаться с коучем у коуча дома, а также в любое время суток связываться с ним через WhatsApp. В случае пропуска встречи без предупреждения клиент лишается возможности дальнейшего сотрудничества. Майкл Серва заявляет, что его клиенты улучшают свои показатели в 25 сферах жизни. Имена своих клиентов Серва не называет. Но джентльмену верят на слово. А по его словам, в число клиентов входят кандидаты в президенты, топ-менеджеры крупнейших компаний и просто «очень успешные деловые люди». Число клиентов, по утверждению Сервы,— 50 человек в год (из 200, пришедших на предварительную консультацию). Остальным он отказывает.

За £10–30 тыс. Серва готов обучать других коучей. Одна из его учениц, как он заявляет, за первый год самостоятельной работы уже заработала £100 тыс.

Самый востребованный и высокооплачиваемый коуч в Великобритании Майкл Серва Фото: Michael Serwa / Facebook

Свою профессию самый высокооплачиваемый коуч Великобритании определяет как «No B.S. Life Coach», что примерно можно перевести как «лайф-коуч без балды» или «конкретный лайф-коуч». Серва говорит по-английски без акцента, но при этом постоянно ругается нехорошими словами. С топ-менеджерами он говорит на равных, напрямую, в лоб, режет правду-матку. Клиенту, как-то спросившему «Как я могу заработать миллиард за пять лет?», он иронично ответил: «А почему не за три?» Один из популярных мотивационных девизов, предлагаемых Сервой, звучит так: JFDI (just f… do it, просто… сделай это).

У Сервы есть свой собственный коуч. Ради него он периодически летает в Аризону и платит по $5 тыс. за часовую сессию со Стивом Хардисоном.

В ICF Серва не состоит и утверждает, что нарушает все установленные федерацией правила. И у Джеймса Рэя никто не спрашивал данный сертификат, которого, разумеется, и не было. У Тони Роббинса — сюрприз, сюрприз! — тоже нет сертификата ICF, даже начального уровня. Видимо, все они поняли что-то такое, чему никакой коуч не научит.

Алексей Алексеев