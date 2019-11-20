Отпуск на пике

Российские путешественники начали активнее планировать горнолыжный отдых на зимний сезон, бронируя авиабилеты за несколько месяцев. Это привело к увеличению средней стоимости поездок. «Деньги» выяснили, сколько в этом году будет стоить отдых на востребованных направлениях.

Туристический поток из России на популярные горнолыжные курорты этой зимой может заметно вырасти. По данным OneTwoTrip, число авиабилетов, проданных в города, рядом с которыми расположены популярные горнолыжные комплексы, на зимние месяцы выросло на 70% относительно аналогичного периода прошлого года. Так, спрос на авиабилеты в Женеву, куда прилетают туристы, отправляющиеся на французский курорт Шамони, этой осенью вырос вдвое. В Барселону, откуда можно доехать до испанской Ла-Молины, собирается на 65% больше туристов.

Высокий спрос на этих направлениях неминуемо привел к увеличению средней стоимости перелета, констатирует директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов. Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость перелета из России в Барселону в этом году выросла в полтора раза относительно прошлой зимы, до 24 тыс. руб. за билет туда-обратно. Билеты в Женеву на зиму подорожали на 15%, до 34,9 тыс. руб. Перелет в Жирону, откуда туристы отправляются на курорты Андорры, в этом году подорожал на 30%, до 13,7 тыс. руб.

Поездка и на российские курорты, судя по данным OneTwoTrip, будет немного дороже. Зимой средняя стоимость перелета из городов России до Минеральных Вод, откуда можно добраться до курорта Домбай, составит 13,4 тыс. руб.— это на 28% больше значения зимы прошлого года. Авиабилеты в Сочи за тот же период подорожали на 8%, до 11,9 тыс. руб. При этом господин Теплов отмечает, что популярность горнолыжного отдыха внутри России также растет: спрос на перелеты в Сочи в зимние месяцы увеличился на треть.

Самым популярным направлением для покупки организованных туров на горнолыжные курорты в Level.Travel называют Андорру — страна сейчас формирует 30% продаж. Средний чек при бронировании составляет 108,5 тыс. руб., то есть находится примерно на уровне прошлого года. Гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий связывает высокий спрос на направление с хорошим соотношением цены и качества. «Отдых по уровню здесь может быть лучше альпийского, а цены все-таки ниже»,— рассуждает он. Интерес к стране господин Зарецкий объясняет тем, что некоторые средства размещения на горнолыжных курортах можно забронировать только через туроператоров.

Еще 21% продаж Level.Travel сформировала Болгария. Сооснователь сервиса Дмитрий Малютин связывает это с наличием доступных предложений — средняя стоимость проданного тура составляет 72,4 тыс. руб. Это практически соответствует уровню России, где организованный отдых на горнолыжных курортах в этом году стоит в среднем 72 тыс. руб. Популярность внутренних направлений при этом снижается, констатирует господин Малютин: если в прошлом году по итогам ранних бронирований Россия формировала 36% продаж на горнолыжные направления, то сейчас ее доля размылась до 23%. Аналогичную тенденцию спада интереса к российским горнолыжным курортам выявили в Travelata.ru. Как следует из расчетов этого сервиса, их доля в структуре продаж за год сократилась с 62% до 42%.

Александра Мерцалова