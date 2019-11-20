Замена инструментов

Частные инвесторы стремительно открывают индивидуальные инвестиционные счета и наращивают объем средств на них. За десять месяцев открыто почти 700 тыс. новых счетов, а объем активов на них по итогам сентября превысил 145 млрд руб. Участники рынка связывают тенденции как с изменившейся денежно-кредитной политикой ЦБ и банков, так и с доходностями, которые в этом году демонстрируют вложения в акции и облигации.

Больше половины всех новых розничных инвесторов на Московской бирже составляют клиенты, открывающие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). По оценке «Денег», основанной на данных Мосбиржи, за десять месяцев текущего года на бирже было открыто почти 700 тыс. ИИС, а общее их число достигло отметки 1,29 млн, 40% от всей клиентской базы отрасли. При этом брокерские ИИС, как и прежде, доминируют, занимая почти 88% от общего количества таких счетов, открытых в компаниях-профучастниках. Остальное приходится на счета, открытые в рамках доверительного управления.

Основным фактором существенного притока частных инвесторов на фондовый рынок стало падение ставок по вкладам, которые перестали удовлетворять их потребностям. По данным ЦБ, в октябре средняя максимальная ставка крупнейших банков опустилась ниже уровня 6,5%, что на 1 процентный пункт (п. п.) ниже показателя середины марта и почти в два с половиной раза ниже значений начала 2015 года. Столь значительным изменениям способствовала денежно-кредитная политика Банка России. В 2016 году регулятор опустил ключевую ставку на 1 п. п., а уже в 2017-м — на 2,25 п. п., снижение продолжилось и в начале 2018 года, но во втором полугодии, на фоне обострения геополитических рисков, он вновь повысил ставку. Риски введения жестких санкций не реализовались, и в текущем году на фоне падения инфляции, устойчивости курса рубля регулятор вновь начал понижение ставки. За последние пять месяцев ЦБ четыре раза понижал ставку, трижды на 0,25 п. п. и один раз на 0,5 п. п., до уровня 6,5%. «Значительный рост количества ИИС и активов на них связан с общей тенденцией на рынке по перетоку активов физлиц с банковских депозитов на брокерские счета. Похожую динамику демонстрируют и обычные брокерские счета»,— отмечает руководитель отдела инвестиций и трейдинга Тинькофф-банка Антон Кицун.

Снижение ставок оказало негативное влияние на доходы банков, подтолкнув их к увеличению комиссий, в том числе и по брокерским продуктам. Для развития данного направления бизнеса больших затрат и много времени не требовалось, так как крупные банки и так имеют брокерскую лицензию и могут открывать счета на бирже. В таких условиях многие банки начали предлагать своим клиентам оказание брокерских услуг.

Привлечению россиян на фондовый рынок способствуют меры государственного стимулирования — налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам, повышение финансовой доступности и финансовой грамотности населения, отмечают в ЦБ. В случае открытия ИИС первого типа владелец получает налоговый вычет, по второй схеме освобождается от уплаты НДФЛ по всем операциям. По словам участников рынка, наибольшим спросом у инвесторов пользуются счета, открытые по первому типу. «Гарантированный возврат 13% с вложенной суммы до 400 тыс. в год и возможность получить доход от инвестиций в ценные бумаги гарантируют более привлекательную доходность, чем актуальные ставки по депозитам»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Интерес подогревается еще и тем, что рублевые активы стремительно растут в текущем году. В частности, индекс Московской биржи вырос за десять месяцев почти на 23%, в то же время индекс корпоративных облигаций — на 14%.

Каналы продаж

Основным способом привлечения новых клиентов на фондовый рынок был удаленный канал. Согласно опросу участников рынка, на digital-каналы приходится 50–97% продаж. Годом ранее результат был заметно ниже — на уровне 51% в среднем по отрасли. «На данный момент у нас каждый второй ИИС открыт через дистанционный канал. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 7%»,— отмечает начальник управления маркетинговой аналитики «Открытие Брокер» Денис Камынин. «Цифровая трансформация бизнеса и повышение качества клиентского сервиса являются ключевыми приоритетами стратегии развития банка, поэтому в третьем квартале почти все новые счета были открыты дистанционно»,— отмечает Владимир Потапов.

В случае счетов, открытых в рамках доверительного управления, основным каналом продаж остаются отделения банков. В УК «Сбербанк Управление активами» отмечают, что физические каналы обеспечивают у них 95% всех привлечений. «В прошлом году ситуация была примерно такая же. ИИС пока не до конца изучил массовый клиент — все нюансы вычетов, в чем отличие, когда открываешь ИИС у брокера и в управляющей компании, поэтому людям требуются консультации»,— говорит руководитель отдела продаж частным клиентам УК «Сбербанк Управление активами» Андрей Макаров.

Структура вложений

Объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах по итогам третьего квартала текущего года вырос на 20%, до 143,9 млрд руб., следует из статистических данных Банка России. В том числе, по данным ЦБ, объем активов в ИИС на брокерских счетах вырос на 19,1%, до 95,4 млрд руб., в ИИС в доверительном управлении — на 20,6%, до 49,5 млрд. По данным опроса «Денег», проведенного среди крупнейших участников рынка (за исключением Сбербанка и Тинькофф-банка), средний счет, открытый в рамках брокерского обслуживания, вырос с начала года с 127 тыс. руб. до 137 тыс. руб. Это стало возможным за счет уменьшения числа нулевых счетов. По оценкам «Денег», доля зафондированных счетов выросла с 61% до 73%.

Меняются и предпочтения инвесторов. Еще пару лет назад основной объем средств частные инвесторы вкладывали в акции, теперь на акции приходится только четверть вложений, в то время как доля облигаций выросла до 61%. Наиболее консервативны инвесторы в доверительном управлении, по оценкам «Денег», на рублевые облигации приходится около 90% всех вложений.

Увеличение вложений в облигации связано с приходом на рынок массового инвестора, который не имеет опыта инвестирования, поэтому выбирает наиболее консервативные продукты. «Здесь можно провести аналогию с ПИФами облигаций, которые стали ранее стали top pick для клиентов, которые переходили из вкладов. К тому же облигации плюс ИИС — отличное сочетание с точки зрения маркетинга, потому что в качестве начинки клиенту предлагаются высоконадежные государственные облигации Министерства финансов, а в качестве гарантированного компонента доходности (к которому привыкли многие) предлагается возврат налога»,— отмечает Андрей Макаров.

В ближайшее время доля акций вновь будет расти, считают участники рынка. «По итогам 2019 года дивидендная доходность индекса ММВБ обгонит среднюю ставку по депозитам, поэтому привлекательность таких инвестиций может вырасти»,— считает Владимир Потапов.

Регуляторные изменения

Важную роль в дальнейшей популяризации ИИС участники рынка отводят грядущим изменениям законодательства. В сентябре первый зампред Банка России Сергей Швецов предложил в рамках реформы индивидуальных инвестиционных счетов подумать над идеей разрешить частично снимать средства со счета без его закрытия для оплаты первого взноса по ипотеке. «Такие опции, как "окна на ликвидность" в виде промежуточных снятий и пополнений денежных средств со счета или сокращение срока заморозки с трех до одного года, могут положительно повлиять на спрос частных инвесторов на ИИС»,— считает Владимир Потапов.

В ЦБ не исключают для повышения привлекательности ИИС возможности разрешения открывать несколько счетов одновременно (в настоящее время можно иметь только один счет). «Возможность снятия запрета владеть одним ИИС увеличит в целом количество счетов, что будет удобно для пользователей данного продукта (не нужно вспоминать, у какого брокера открыт ИИС), и может быть, немного снизит градус конкуренции среди брокеров и банков в этом продукте»,— отмечает Денис Камынин.

Беспокойство у участников рынка вызывают разговоры о возможной отмене ИИС первого типа, по которому предоставляется налоговый вычет. О возможности постепенного отказа от этого инструмента заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев. «Однако идея полного отказа от ИИС с вычетом первого типа требует тщательной проработки, ведь подавляющее большинство ИИС имеют именно этот тип налогового вычета ввиду его очевидных преимуществ для начинающего инвестора. И именно такой механизм налоговых льгот позволяет привлекать еще больше частных инвесторов на фондовый рынок»,— отмечает Антон Кицун.

Татьяна Палаева