Плата за веру в себя

«Если ты такой умный, почему такой бедный?» Всякий раз, сталкиваясь с этим вопросом, ни разу не встречал хотя бы жалкой попытки на него ответить. Между тем ответ на него лежит на поверхности. Обычно интеллигенту, которому этот вопрос адресован, недостает элементарной наглости и уверенности в себе, чтобы «монетизировать» свои знания, умения и опыт. Там, где робкие интеллектуалы просчитывают риски, опасаясь потерь, иные прошибают головой стены, учась на собственных ошибках.

Уверенность в себе в наши дни стала весьма дорогим и прибыльным товаром. Им торгуют люди порой без образования вовсе, но с врожденной харизмой и железной верой в себя. Таков герой нашей обложки — мультимиллионер Тони Роббинс. Свою уверенность в себе он выстрадал и монетизировал, научившись учить успеху тех, кто, как и он однажды, разочаровался в своих возможностях, но в отличие от него так и не нашел в себе силы поверить в себя. Вера в себя нужна не только президентам, посредством твитов манипулирующим рынками, но и обычным людям, решившим после долгих лет работы по найму заняться предпринимательством. Уверенность нужна не только решившим изменить свою жизнь, но и отважившимся переложить свои средства из привычных, но малодоходных депозитов в новые, но рисковые индивидуальные инвестиционные счета. Она нужна даже для того, чтобы забыть о делах и осуществить свою мечту, скажем, о путешествии в Альпы.