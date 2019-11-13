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Объявивший работающей сгоревшую котельную на Камчатке министр лишился должности

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин освободил от должности министра ЖКХ региона Олега Кукиля, который прославился на всю страну в сентябре «запуском» разрушенной 20 лет назад котельной в корякском селе Средние Пахачи. Как сообщили “Ъ” источники в правительстве региона, 13 ноября — последний рабочий день господина Кукиля, с четверга он увольняется с формулировкой «по собственному желанию».

Ранее сообщалось, что 19 сентября министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Олег Кукиль публично заявил о запуске котельной в северном селе Средние Пахачи. Через несколько дней в соцсетях появился видеоролик с разрушенной 20 лет назад кочегаркой, которую «запустил» министр. По некоторым данным, автором ролика был избранный в сентябре глава поселка. Губернатор Владимир Илюхин в своем аккаунте в Instagram заявил, что тоже хотел бы «постебаться» над министром Кукилем. Через несколько дней оппозиционный блогер Алексей Навальный жестко раскритиковал камчатских чиновников, а Илюхин в ответ на это предложил ему возглавить одно из отдаленных сел Корякии. Оппозиционер не ответил на предложение.

В начале октября губернатор отправился в корякское село, где на сходе жителей пообещал сделать «кадровые выводы» за плохую подготовку к зиме: выяснилось, что запасов угля в поселке недостаточно для прохождения отопительного периода. В течение нескольких дней уголь в село завозили вездеходами из соседнего населенного пункта. А жители полуострова в соцсетях предложили переименовать Средние Пахачи в Большие Кукили.

Олег Кукиль был назначен министром ЖКХ и энергетики Камчатского края в конце 2018 года. До этого он занимал должности руководителя Региональной службы по тарифам и ценам, заместителя главы Петропавловска-Камчатского.

Село Средние Пахачи, в котором проживает около 330 человек, расположено в 1277 км от Петропавловска-Камчатского. Наземного транспортного сообщения с поселком нет.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский


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