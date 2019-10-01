Губернатор Камчатки предложил Навальному стать главой самого отдаленного северного села региона

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил оппозиционному политику Алексею Навальному возглавить одно из самых отдаленных сел севера региона и «получить бесценный управленческий опыт». Предложение стало ответом на критику со стороны оппозиционера.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как сообщил “Ъ” губернатор, он увидел в интернете высказывание Алексея Навального о котельной в поселке Средние Пахачи. Ранее сообщалось, что котельная была закрыта еще в 1999 году, а камчатский министр ЖКХ Олег Кукиль официально объявил ее работающей. Селяне тут же разоблачили министра, напомнив ему, что греются от печей. Прокуратура края провела проверку и заявила, что бюджетные деньги на этот объект не тратились с 1999 года.

«Министр "прославил" себя и Средние Пахачи на всю страну. Он в селе со вчерашнего дня — устраняет пробелы в своих знаниях о Камчатке. А я лечу туда сегодня. Поговорю с жителями. Хочу убедиться, что представленные министром отчеты о полной готовности села к зиме соответствуют действительности. Навальный в своем комментарии допустил несколько ошибок, досадных для человека, стремившегося стать мэром Москвы и даже президентом России. Он транслировал на всю страну неправду, заявив, что на эту котельную 20 лет тратились бюджетные деньги. Правда в том, что все эти годы село без серьезных сбоев спокойно отапливается за счет локальных источников — угля, электричества, и да, в том числе и дров. Но Навальный поспешил обвинить нас в коррупции»,— сказал “Ъ” господин Илюхин.

Губернатор предложил политику последовать примеру камчатского министра и «радикально улучшить знания о Камчатке». «У нас на Севере, в Корякском округе, много отдаленных сел, где можно применить в деле его способности. Я предлагаю Алексею попробовать возглавить одно из них и получить бесценный управленческий опыт. И делом доказать, что он способен руководить хотя бы небольшой администрацией. И чтобы никакой коррупции! Мне известно, что прошлая его попытка добиться успеха на этом поприще в Кировской области закончилась не слишком успешно. Но у каждого должен быть второй шанс. Приезжайте, Алексей! Критиковать несложно, заработайте репутацию человека не только громкого слова, но и настоящего дела»,— заявил губернатор.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский