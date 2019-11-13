Telegram требует отклонить иск против запуска Gram

Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе ICO, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы. Компания считает, что регулятор действует в новой юридической отрасли, не предоставляя ясных инструкций и своевременно не уведомляя о том, что считается нарушением закона, а что нет. Также Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как «ценных бумаг».

«Gram еще не существует, но если когда-то и будет существовать, то будет валютой и/или продуктом, а не ценной бумагой, подпадающей под федеральные законы о ценных бумагах»,— говорится в заявлении.

Напомним, в начале октября SEC подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram. По данным SEC, Telegram ведет переговоры о листинге Gram как минимум с четырьмя платформами. Но по состоянию на 11 марта 2019 года в SEC не было зарегистрировано предложение ценных бумаг. Ответчики не предоставили инвесторам информацию о Gram, бизнесе Telegram, финансовых условиях, факторах риска и руководстве.

Подробнее о том, почему SEC блокирует распространение криптовалюты Дурова, читайте в материале “Ъ” «Gram взвесят в суде».